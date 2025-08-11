Миллион по контракту? 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ищет операторов дронов
Недавно проект "Контракт 18-24" расширили на новые должности, поэтому 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ приглашает молодых людей на службу, связанную с эксплуатацией беспилотных систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра.
Как именно расширили "Контракт 18-24"
В 1 центре рекрутинга Сухопутных войск Вооруженных сил Украины напомнили, что Министерство обороны расширило проект "Контракт 18-24" на новые должности (по поручению президента Владимира Зеленского).
"Правительство приняло решение о запуске отдельного направления программы - контракта для операторов дронов", - объяснили гражданам.
Уточняется, что значительно расширен был список штатных должностей, связанных с эксплуатацией беспилотных систем (на которые назначаются граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет).
Речь идет об операторах и мастерах летательных и наземных беспилотных комплексов. Все - на должностях лиц рядового состава.
Было также расширено количество подразделений, приобщенных к программе "Контракт 18-24" - 46 новых. При этом из Сухопутных войск добавляется 5-я отдельная штурмовая бригада.
Подать заявку на "Контракт 18-24" можно:
- либо на сайте: lfrecruiting.mil.gov.ua;
- либо по номеру горячей линии: 0 800 503 696.
Основное о "Контракте 18-24" по направлению беспилотных систем
По сравнению с предыдущими должностями, это направление имеет особые условия.
Так, в частности, по этому контракту был установлен четкий срок службы - два года.
При этом обязательным условием контракта является непосредственное участие в боевых действиях - не менее 12 месяцев.
Будущие операторы дронов будут проходить:
- до 45 дней базовой подготовки;
- до 60 дней профессиональной подготовки (с учетом имеющихся сертификатов);
- 14 дней адаптационного курса.
"Как и в основной программе "Контракт 18-24", предусмотрена выплата 1 млн гривен, которая осуществляется в три этапа. Третий - по завершении контракта при условии наличия 12 месяцев непосредственного участия в боевых действиях", - объяснили украинцам.
В случае невыполнения условий контракта, выплата третьей части денежной помощи (500 тысяч гривен) рассчитывается по принципу 1/12 - за каждый месяц участия в боевых действиях.
После завершения службы защитники и защитницы получают дополнительную поддержку от государства, в частности ипотеку под 0%.
Право на образование для молодых людей, которые присоединились к Силам обороны
В 1 центре рекрутинга Сухопутных войск напомнили также, что Верховная Рада поддержала недавно законопроект (инициированный Министерством обороны Украины), который усиливает право на образование для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, которые присоединились к рядам Сил обороны:
- или по контракту;
- или по призыву во время мобилизации.
Согласно документу, молодым военнослужащим:
- предоставляется право учиться в учреждениях высшего образования без отрыва от службы;
- гарантируется сохранение места обучения и стипендии на период службы;
- предоставляется право на отпуск в связи с обучением в учреждении высшего образования.
Право на отсрочку для тех, кто отслужил "Контракт 18-24"
Сообщается также, что по инициативе МОУ Кабинет министров подает в парламент законопроект об отсрочке для тех, кто отслужил по программе "Контракт 18-24".
"Таким образом, все, кто добровольно присоединился к армии по контракту, будут иметь право на отсрочку на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста", - объяснили в 1 центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ.
Расширение категорий военных, которые будут иметь право получить миллион
Отмечается, что были также расширены категории военнослужащих, которые будут иметь право на получение 1 млн гривен.
Принятые изменения касаются тех, кто:
- с 24 февраля 2022 года в возрасте до 25 лет присоединился к армии;
- служил на должностях рядового, сержантского и старшинского состава;
- по состоянию на 13 февраля 2025 года имел не менее 6 месяцев участия в боевых действиях.
Уточняется, что эта норма распространяется на
- срочников, которые после начала широкомасштабной агрессии заключили контракт;
- военнослужащих, которые были аттестованы к присвоению офицерского звания.
Напомним, 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ - это отдельное подразделение, сформированное в соответствии с директивой:
- министра обороны Украины;
- главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
Благодаря его работе, каждый гражданин имеет возможность самостоятельно выбрать себе место службы в рядах Сухопутных войск - от должности до подразделения и места несения службы.
По состоянию на 18 июня текущего года, представительства 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ уже действуют в Киеве, Днепре, Львове и Одессе.
Кроме того, 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ запустил специальную онлайн-платформу lfrecruiting.com.ua, что упрощает процесс мобилизации и позволяет каждому желающему подать заявку на службу без бюрократии, очередей и посредников.
Стоит отметить, что службу в 1 центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ проходят участники боевых действий, поэтому они по собственному опыту всегда могут подсказать, на что именно рекруту стоит обращать внимание при выборе должности в Силах обороны Украины.
