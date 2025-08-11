ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Миллион по контракту? 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ищет операторов дронов

Понедельник 11 августа 2025 16:18
UA EN RU
Миллион по контракту? 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ищет операторов дронов 1 центр рекрутинга Сухопутных войск приглашает на службу операторов дронов (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Недавно проект "Контракт 18-24" расширили на новые должности, поэтому 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ приглашает молодых людей на службу, связанную с эксплуатацией беспилотных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра.

Как именно расширили "Контракт 18-24"

В 1 центре рекрутинга Сухопутных войск Вооруженных сил Украины напомнили, что Министерство обороны расширило проект "Контракт 18-24" на новые должности (по поручению президента Владимира Зеленского).

"Правительство приняло решение о запуске отдельного направления программы - контракта для операторов дронов", - объяснили гражданам.

Уточняется, что значительно расширен был список штатных должностей, связанных с эксплуатацией беспилотных систем (на которые назначаются граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет).

Речь идет об операторах и мастерах летательных и наземных беспилотных комплексов. Все - на должностях лиц рядового состава.

Было также расширено количество подразделений, приобщенных к программе "Контракт 18-24" - 46 новых. При этом из Сухопутных войск добавляется 5-я отдельная штурмовая бригада.

Подать заявку на "Контракт 18-24" можно:

  • либо на сайте: lfrecruiting.mil.gov.ua;
  • либо по номеру горячей линии: 0 800 503 696.

Основное о "Контракте 18-24" по направлению беспилотных систем

По сравнению с предыдущими должностями, это направление имеет особые условия.

Так, в частности, по этому контракту был установлен четкий срок службы - два года.

При этом обязательным условием контракта является непосредственное участие в боевых действиях - не менее 12 месяцев.

Будущие операторы дронов будут проходить:

  • до 45 дней базовой подготовки;
  • до 60 дней профессиональной подготовки (с учетом имеющихся сертификатов);
  • 14 дней адаптационного курса.

"Как и в основной программе "Контракт 18-24", предусмотрена выплата 1 млн гривен, которая осуществляется в три этапа. Третий - по завершении контракта при условии наличия 12 месяцев непосредственного участия в боевых действиях", - объяснили украинцам.

В случае невыполнения условий контракта, выплата третьей части денежной помощи (500 тысяч гривен) рассчитывается по принципу 1/12 - за каждый месяц участия в боевых действиях.

После завершения службы защитники и защитницы получают дополнительную поддержку от государства, в частности ипотеку под 0%.

Право на образование для молодых людей, которые присоединились к Силам обороны

В 1 центре рекрутинга Сухопутных войск напомнили также, что Верховная Рада поддержала недавно законопроект (инициированный Министерством обороны Украины), который усиливает право на образование для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, которые присоединились к рядам Сил обороны:

  • или по контракту;
  • или по призыву во время мобилизации.

Согласно документу, молодым военнослужащим:

  • предоставляется право учиться в учреждениях высшего образования без отрыва от службы;
  • гарантируется сохранение места обучения и стипендии на период службы;
  • предоставляется право на отпуск в связи с обучением в учреждении высшего образования.

Право на отсрочку для тех, кто отслужил "Контракт 18-24"

Сообщается также, что по инициативе МОУ Кабинет министров подает в парламент законопроект об отсрочке для тех, кто отслужил по программе "Контракт 18-24".

"Таким образом, все, кто добровольно присоединился к армии по контракту, будут иметь право на отсрочку на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста", - объяснили в 1 центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ.

Расширение категорий военных, которые будут иметь право получить миллион

Отмечается, что были также расширены категории военнослужащих, которые будут иметь право на получение 1 млн гривен.

Принятые изменения касаются тех, кто:

  • с 24 февраля 2022 года в возрасте до 25 лет присоединился к армии;
  • служил на должностях рядового, сержантского и старшинского состава;
  • по состоянию на 13 февраля 2025 года имел не менее 6 месяцев участия в боевых действиях.

Уточняется, что эта норма распространяется на

  • срочников, которые после начала широкомасштабной агрессии заключили контракт;
  • военнослужащих, которые были аттестованы к присвоению офицерского звания.

Напомним, 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ - это отдельное подразделение, сформированное в соответствии с директивой:

  • министра обороны Украины;
  • главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Благодаря его работе, каждый гражданин имеет возможность самостоятельно выбрать себе место службы в рядах Сухопутных войск - от должности до подразделения и места несения службы.

По состоянию на 18 июня текущего года, представительства 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ уже действуют в Киеве, Днепре, Львове и Одессе.

Кроме того, 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ запустил специальную онлайн-платформу lfrecruiting.com.ua, что упрощает процесс мобилизации и позволяет каждому желающему подать заявку на службу без бюрократии, очередей и посредников.

Стоит отметить, что службу в 1 центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ проходят участники боевых действий, поэтому они по собственному опыту всегда могут подсказать, на что именно рекруту стоит обращать внимание при выборе должности в Силах обороны Украины.

Читайте также, как работает первый центр рекрутинга Сухопутных войск в Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины служба в армії Контрактная армия Мобилизация в Украине Дрони
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН