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Мера пресечения для Порошенко, обращение Зеленского, визит Блинкена: новости за 19 января

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Четверг 20 января 2022 08:30
Мера пресечения для Порошенко, обращение Зеленского, визит Блинкена: новости за 19 января Коллаж РБК-Украина
Автор: РБК-Украина

Суд избрал меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за угрозы вторжения России, госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Украину. Подробнее о том, что произошло в среду, 19 января - в материале РБК-Украина.

Суд избрал меру пресечения Порошенко

Печерский суд Киева избрал меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко, которого подозревают в государственной измене. Суд назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорта для выезда за границу.

При этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что меру пресечения экс-президенту Петру Порошенко обжалуют. Она подчеркнула, что перед законом все равны и фигуранты по таким делам получают более жесткие ограничения свободы.

Зеленский обратился к украинцам из-за угрозы вторжения РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за угрозы вторжения России в Украину. По его словам, информация и слухи о вторжении российских войск объединяется в логический вопрос - "а в чем новость?".

"Сейчас все новости и информационное пространство полны схожими сообщениями о войне с Россией, о том, что вторжение может начаться прямо завтра. А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют не один день и сейчас они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг них", - заявил Зеленский.

Киев посетил госсекретарь США

В среду, 19 января, в Украину, с целью подтверждения поддержки со стороны США, прибыл государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен. Он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским и главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Подробности визита Блинкена в Украину - в материале РБК-Украина.

Путина попросят признать "ЛДНР". В российскую Госдуму внесли проект обращения

В Государственную думу Российской Федерации внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". Проект подали депутаты от Коммунистической партии РФ.

Сообщается, что проект соответствующего постановления внесли 11 депутатов-коммунистов во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Документ просят включить в повестку дня Госдумы на февраль. https://www.rbc.ua/rus/news/putina-poprosyat-priznat-ldnr-rossiyskuyu-1642607586.html

МИД России назвал альтернативу по НАТО: хватит гарантий США о невступлении Украины

Альтернативой так называемым "гарантиям безопасности" для России в части нерасширения НАТО может стать юридическое обязательство США о не голосовании за вступление Украины. Российская сторона готова рассмотреть такую опцию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, Запад должен отказаться от итогов Бухарестского саммита 2008 года, когда Украине и Грузии пообещали вступление в НАТО.

В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов

Кабинет министров сократил срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней. Сертификаты после бустерной дозы также будут действовать 270 дней.

"Теперь все, кто вакцинировался бустером, третьей (дозой), сразу срок действия сертификата, который генерируется в "Дие", будет продолжен на 270 дней, 9 месяцев", - сказал министр охраны здоровья Виктор Ляшко на заседании правительства.

В Африку не поедет. Поклонская не будет послом России в Кабо-Верде

Бывший украинский прокурор Наталья Поклонская не будет послом Российской Федерации в Кабо-Верде. По ее словам, у нее изменились личные обстоятельства. Данную информацию подтвердили и в российском МИД.

Напомним, 13 октября 2021 года президент России Владимир Путин назначил Поклонскую в Кабо-Верде. Украинская сторона отреагировала на это, заявив, что работает над ее задержанием, поскольку она фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных с российским захватом Крыма.

Погиб 37-летний актер Гаспар Ульель, который считался одним из самых красивых французов

Французский актер Гаспар Ульель умер в университетской больнице Гренобля, куда был экстренно госпитализирован после падения на лыжах на трассе на горнолыжном курорте Ла Розьер. Звезде драмы "Долгая помолвка" и триллера о молодости Ганнибала Лектора "Ганнибал: Восхождение" было 37 лет.

По словам семьи актера и местного агента, актер во вторник получил травму головы, которая стала фатальной.

Снег и штормовой ветер. В Украину идет циклон

В четверг, 20 января, в Украину придет циклон. Ожидаются снег и усиление ветра. На дорогах страны местами сохранится гололедица.

На погоду в Украине будет влиять атмосферный фронт очередного северного циклона IDA. Температура воздуха следующих суток в большинстве областей несколько возрастет, но это потепление не продлится долго - на выходных будет усиление мороза.

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