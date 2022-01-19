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Прокуратура обжалует меру пресечения Порошенко

Новина українською →
Киев, Среда 19 января 2022 20:04
Прокуратура обжалует меру пресечения Порошенко Фото: Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что меру пресечения экс-президенту Петру Порошенко обжалуют. Она подчеркнула, что перед законом все равны и фигуранты по таким делам получают более жесткие ограничения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Венедиктовой.

"Прокуроры по всем фигурантам шли с одинаковой мерой пресечения - содержание под стражей или 1 миллиард гривен залога. И бесспорно, как и с другими фигурантами, мы пойдем с апелляционным обжалованием меры пресечения", - сказала она.

Венедиктова напомнила, что по "угольному делу" проходит четыре подозреваемых и его фабула для всех одинакова - они соучастники.

"Мы исходим из того, что перед законом равны все, и, безусловно, опять же, как и с другими фигурантами, мы пойдем с апелляционным обжалованием меры пресечения", - добавила генпрокурор.

Напомним, ранее о намерении обжаловать меру пресечения Петру Порошенко заявило Государственное бюро расследований.

Отметим, 19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и предписал политику сдать загранпаспорт.

После суда Порошенко заявил, что у него запланированы поездки за границу, поэтому он подаст апелляцию на это решение.

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