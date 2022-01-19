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Снег и штормовой ветер. В Украину идет циклон: синоптики назвали дату

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Киев, Среда 19 января 2022 15:27
Снег и штормовой ветер. В Украину идет циклон: синоптики назвали дату Фото: в Украину идет циклон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Завтра в Украину придет циклон, 20 января будет снежить и снова немного усилится ветер. На дорогах страны местами сохранится гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Завтра на погоду в Украине будет влиять атмосферный фронт очередного северного циклона IDA. Температура воздуха следующих суток в большинстве областей несколько возрастет, но это потепление не продлится долго - на выходных будет усиление мороза.

Завтра ночью без осадков, днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях небольшой снег и мокрый снег, в Карпатах и на Закарпатье значительный снег, метели, на остальной территории без осадков.

Штормовое предупреждение

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем в западных областях порывы 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха

Температура в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях ночью -10-15 мороза, днем -1-6 мороза; на остальной территории ночью -3-8 мороза, днем от -2 мороза до +3 тепла, в Одесской, Николаевской областях и в Крыму +1+6 тепла; в Карпатах ночью -7-12 мороза, днем -4-9 мороза.

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