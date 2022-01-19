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Путина попросят признать "ЛДНР". В российскую Госдуму внесли проект обращения

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Москва, Среда 19 января 2022 17:54
Путина попросят признать "ЛДНР". В российскую Госдуму внесли проект обращения Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

В Государственную думу Российской Федерации внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". Проект подали депутаты от Коммунистической партии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдумы.

Сообщается, что проект соответствующего постановления внесли 11 депутатов-коммунистов во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Документ просят включить в повестку дня Госдумы на февраль.

В документе говорится, что признание "ЛДНР" якобы является "обоснованным и морально оправданным". А за последние годы на оккупированном Донбассе якобы построены демократические органы государства со всеми атрибутами легитимной власти.

"Такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида", - говорится в проекте постановления Госдумы.

Кроме того, в обращении к Путину предлагается отметить, что жители оккупированного Донбасса восемь лет не получают пенсии и социальные пособия в условиях экономической блокады. Также коммунисты выступают за то, чтобы Путин провел переговоры с главарями "ЛДНР" для создания "правовой основы межгосударственных отношений", которая будет регулировать в том числе оказание военной помощи.

Напомним, первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко считает, что если РФ признает "ЛДНР", то последствия этого для Украины будут более опасными, чем аналогичные сценарии в Грузии.

В декабре 2021 года у Путина не брались прогнозировать сроки признания "ЛДНР", поскольку процесс урегулирования конфликта на Донбассе затягивается.

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