ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Блинкен назвал причину своего визита в Украину

Новина українською →
Киев, Среда 19 января 2022 16:31
Блинкен назвал причину своего визита в Украину Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал причину своего рабочего визита в Украину. По его словам, американский президент Джо Байден просил подтвердить поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг по итогам переговоров с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Почему я прибыл в Киев? В первую очередь, чтобы подтвердить поддержку Украины, столкнувшейся с агрессией России... Президент Байден попросил меня приехать, чтобы подтвердить поддержку. Мы продолжаем наши дипломатические усилия, чтобы предотвратить серьезную эскалацию", - заявил Блинкен, имея в виду стягивание российских войск к украинским границам.

Он также отметил, что в ходе визита проинформировал украинскую сторону о переговорах по так называемым "гарантиям безопасности" с Россией, которые касаются и Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский и Блинкен обсудили военную и экономическую помощь на фоне угрозы вторжения России. Госсекретарь заверил его, что Запад нанесет России непоправимый ущерб, если она решится на агрессию.

Сегодня на встрече с сотрудниками посольства США в Киеве Блинкен заявил, что вторжение России может начаться в очень короткие сроки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энтони Блинкен Визит в Украину
NEWS
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
DAILY
Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше