Блинкен назвал причину своего визита в Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал причину своего рабочего визита в Украину. По его словам, американский президент Джо Байден просил подтвердить поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг по итогам переговоров с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Почему я прибыл в Киев? В первую очередь, чтобы подтвердить поддержку Украины, столкнувшейся с агрессией России... Президент Байден попросил меня приехать, чтобы подтвердить поддержку. Мы продолжаем наши дипломатические усилия, чтобы предотвратить серьезную эскалацию", - заявил Блинкен, имея в виду стягивание российских войск к украинским границам.

Он также отметил, что в ходе визита проинформировал украинскую сторону о переговорах по так называемым "гарантиям безопасности" с Россией, которые касаются и Украины.