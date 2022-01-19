ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Африку не поедет. Поклонская не будет послом России в Кабо-Верде

Новина українською →
Москва, Среда 19 января 2022 11:32
В Африку не поедет. Поклонская не будет послом России в Кабо-Верде Фото: бывший украинский прокурор Наталья Поклонская (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Бывший украинский прокурор Наталья Поклонская не будет послом Российской Федерации в Кабо-Верде. По ее словам, у нее изменились личные обстоятельства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Нет, не планирую (ехать в Кабо-Верде, - ред.). Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства", - сообщила Поклонская.

Данную информацию подтвердили и в российском МИД.

"У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам", - отметили в министерстве

Напомним, 13 октября 2021 года президент России Владимир Путин назначил Поклонскую в Кабо-Верде. Украинская сторона отреагировала на это, заявив, что работает над ее задержанием, поскольку она фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных с российским захватом Крыма.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Киев не оставит ее в покое, как и других предателей. В декабре 2021 года апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание Поклонской, по делу о госизмене и сепаратизме ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Наталья Поклонская
NEWS
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
DAILY
Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше