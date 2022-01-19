В Африку не поедет. Поклонская не будет послом России в Кабо-Верде

Бывший украинский прокурор Наталья Поклонская не будет послом Российской Федерации в Кабо-Верде. По ее словам, у нее изменились личные обстоятельства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Нет, не планирую (ехать в Кабо-Верде, - ред.). Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства", - сообщила Поклонская.

Данную информацию подтвердили и в российском МИД.

"У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам", - отметили в министерстве