Путин отправил Поклонскую послом в Африку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский официальный интернет-портал правовой информации .

Напомним, в июне украинское следствие завершило расследование государственной измены Натальи Поклонской.

В частности, по версии Офиса генпрокурора, она в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории АР Крым и города Севастополя, способствовала оккупации полуострова. Кроме того, она проходит фигурантом еще в нескольких делах, в том числе по делу "крымских террористов", по которому приговор в свое время получил режиссер Олег Сенцов.

После оккупации Поклонская возглавила "прокуратуру" Крыма, потом была депутатом Государственной думы от партии "Единая Россия".