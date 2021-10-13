Путин отправил Поклонскую послом в Африку
Президент России Владимир Путин назначил бывшего украинского прокурора Наталю Поклонскую послом в Кабо-Верде. Это островная страна в Африке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский официальный интернет-портал правовой информации.
Согласно документу, 13 октября Путин назначил ее послом в Кабо-Верде.
Напомним, в июне украинское следствие завершило расследование государственной измены Натальи Поклонской.
В частности, по версии Офиса генпрокурора, она в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории АР Крым и города Севастополя, способствовала оккупации полуострова. Кроме того, она проходит фигурантом еще в нескольких делах, в том числе по делу "крымских террористов", по которому приговор в свое время получил режиссер Олег Сенцов.
После оккупации Поклонская возглавила "прокуратуру" Крыма, потом была депутатом Государственной думы от партии "Единая Россия".