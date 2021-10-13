ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Путин отправил Поклонскую послом в Африку

Новина українською →
Москва, Среда 13 октября 2021 12:12
Путин отправил Поклонскую послом в Африку Фото: бывший украинский прокурор Наталья Поклонская (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Президент России Владимир Путин назначил бывшего украинского прокурора Наталю Поклонскую послом в Кабо-Верде. Это островная страна в Африке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский официальный интернет-портал правовой информации.

Согласно документу, 13 октября Путин назначил ее послом в Кабо-Верде.

Напомним, в июне украинское следствие завершило расследование государственной измены Натальи Поклонской.

В частности, по версии Офиса генпрокурора, она в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории АР Крым и города Севастополя, способствовала оккупации полуострова. Кроме того, она проходит фигурантом еще в нескольких делах, в том числе по делу "крымских террористов", по которому приговор в свое время получил режиссер Олег Сенцов.

После оккупации Поклонская возглавила "прокуратуру" Крыма, потом была депутатом Государственной думы от партии "Единая Россия".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Наталья Поклонская
NEWS
Украина уходит на длинные выходные. Каким будет карантин после праздников
Украина уходит на длинные выходные. Каким будет карантин после праздников
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине