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Без ареста. Суд избрал меру пресечения Порошенко

Новина українською →
Киев, Среда 19 января 2022 14:18
Без ареста. Суд избрал меру пресечения Порошенко Фото: бывший президент Украины Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Печерский суд Киева избрал меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Суд назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорта для выезда за границу.

В чем обвиняют Порошенко

ГБР расследует уголовное дело об организации преступной схемы поставки угля с временно оккупированных территорий на 1,5 млрд гривен.

"Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", - заявили следователи.

Порошенко и других фигурантов подозревают в том, что они за государственные средства покупали в ОРДЛО уголь.

Когда Порошенко вернулся в Украину

Сегодня, 17 января, бывший президент Петр Порошенко вместе с женой вернулся в Киев. Его встречали сторонники у аэропорта. Потом он поехал на суд.

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