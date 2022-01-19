Без ареста. Суд избрал меру пресечения Порошенко

Печерский суд Киева избрал меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко . Его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на трансляцию заседания.

Суд назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорта для выезда за границу.

В чем обвиняют Порошенко

ГБР расследует уголовное дело об организации преступной схемы поставки угля с временно оккупированных территорий на 1,5 млрд гривен.

"Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", - заявили следователи.

Порошенко и других фигурантов подозревают в том, что они за государственные средства покупали в ОРДЛО уголь.

Когда Порошенко вернулся в Украину

Сегодня, 17 января, бывший президент Петр Порошенко вместе с женой вернулся в Киев. Его встречали сторонники у аэропорта. Потом он поехал на суд.