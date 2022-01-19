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МИД России назвал альтернативу по НАТО: хватит гарантий США о невступлении Украины

Новина українською →
Москва, Среда 19 января 2022 14:37
МИД России назвал альтернативу по НАТО: хватит гарантий США о невступлении Украины Фото: замминистра иностранных дел России Сергей Рябков (twitter.com/mid_rf)
Автор: Сергей Новиков

Альтернативой так называемым "гарантиям безопасности" для России в части нерасширения НАТО может стать юридическое обязательство США о не голосовании за вступление Украины. Российская сторона готова рассмотреть такую опцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, Запад должен отказаться от итогов Бухарестского саммита 2008 года, когда Украине и Грузии пообещали вступление в НАТО.

"Это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что этого не произойдет никогда. Или в качестве альтернативы, если США возьмут на себя односторонние обязательства в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию", - отметил Рябков.

Отметим, ранее Рябков заявил, что Россия не намерена нападать на Украину и рисков новой войны в Европе нет.

Напомним, на прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но точных сроков пока нет.

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