Блинкен в Украине: итоги визита
Сегодня, 19 января, в Украину, с целью подтверждения поддержки со стороны США, прибыл государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен. Он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским и главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Подробности визита Блинкена в Украину - в материале РБК-Украина.
О чем Блинкен говорил с Зеленским:
- государственный секретарь заверил президента в том, что НАТО усилит свое присутствие в прифронтовых странах-союзниках в случае полномасштабного вторжения в Украину со стороны России.
- Штаты будут оказывать нашей стране еще больше оборонной помощи;
- обсудили международную безопасность и экономическую помощь Украине;
"Если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с союзниками и партнерами нанесут непоправимый вред экономике России", - заявил во время встречи Блинкен.
О чем Блинкен говорил с Кулебой:
- Блинкен выразил надежду, что Россия будет придерживаться дипломатического решения конфликта, поскольку вторжение России в Украину может произойти в очень короткие сроки;
- Государственный секретарь подтвердил позицию США касаемо решения вопроса наращивания военного присутствия Российской Федерации у границ Украины мирным путем;
- Кулеба отметил, что наибольшее достижение агрессии Российской Федерации - это сеяние паники и уныния среди украинцев;
- Кулеба отметил, что по планам Российской Федерации - Украины как государства уже не должно было существовать. В то же время сегодня наша страна имеет сильные армию, дипломатию и международных союзников;
- по словам государственного секретаря США - Штаты предложили России два пути - дипломатия, или же конфликт, который будет иметь последствия для агрессора. В то же время Америка избрала дипломатический путь;
"Я не могу прочитать мысли президента РФ Владимира Путина. Но я должен сказать, что мы должны продолжать то, что мы делаем... Россия пытается свое влияние наложить на соседей", - заявил Блинкен.
- Блинкен отметил, что требования России по так называемым "гарантиям безопасности" пока не ясны;
- По словам главы МИД Украины, война с Россией завершится тогда, когда агрессор покинет территорию Донбасса и Крыма.
Что дальше
Уже завтра государственный секретарь отправится в Берлин, чтобы поднять вопрос дипломатического взаимодействия с Россией и совместных усилий по сдерживанию ее агрессии против Украины.
После этого, уже 21 января в Женеве - Блинкен проведет встречу с главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
"Я встречусь с министром иностранных дел России Лавровым в Женеве в пятницу. Цель встречи будет включать то, что я обсудил с Зеленским и Кулебой сегодня", - отметил государственный секретарь США.
Блинкен обещает провести консультации с украинскими партнерами после переговоров с Лавровым.