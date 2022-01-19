Блинкен в Украине: итоги визита

Сегодня, 19 января, в Украину, с целью подтверждения поддержки со стороны США , прибыл государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен . Он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским и главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой.

О чем Блинкен говорил с Зеленским:

государственный секретарь заверил президента в том, что НАТО усилит свое присутствие в прифронтовых странах-союзниках в случае полномасштабного вторжения в Украину со стороны России.

Штаты будут оказывать нашей стране еще больше оборонной помощи;

обсудили международную безопасность и экономическую помощь Украине;

"Если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с союзниками и партнерами нанесут непоправимый вред экономике России", - заявил во время встречи Блинкен.

О чем Блинкен говорил с Кулебой:

Блинкен выразил надежду, что Россия будет придерживаться дипломатического решения конфликта, поскольку вторжение России в Украину может произойти в очень короткие сроки;

Государственный секретарь подтвердил позицию США касаемо решения вопроса наращивания военного присутствия Российской Федерации у границ Украины мирным путем;

Кулеба отметил, что наибольшее достижение агрессии Российской Федерации - это сеяние паники и уныния среди украинцев;

Кулеба отметил, что по планам Российской Федерации - Украины как государства уже не должно было существовать. В то же время сегодня наша страна имеет сильные армию, дипломатию и международных союзников;

по словам государственного секретаря США - Штаты предложили России два пути - дипломатия, или же конфликт, который будет иметь последствия для агрессора. В то же время Америка избрала дипломатический путь;

"Я не могу прочитать мысли президента РФ Владимира Путина. Но я должен сказать, что мы должны продолжать то, что мы делаем... Россия пытается свое влияние наложить на соседей", - заявил Блинкен.

Что дальше

Уже завтра государственный секретарь отправится в Берлин, чтобы поднять вопрос дипломатического взаимодействия с Россией и совместных усилий по сдерживанию ее агрессии против Украины.

После этого, уже 21 января в Женеве - Блинкен проведет встречу с главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

"Я встречусь с министром иностранных дел России Лавровым в Женеве в пятницу. Цель встречи будет включать то, что я обсудил с Зеленским и Кулебой сегодня", - отметил государственный секретарь США.

Блинкен обещает провести консультации с украинскими партнерами после переговоров с Лавровым.