McDonald's повернувся у Миколаїв: за якою адресою відкрили ресторан

Де саме у Миколаєві відкрився McDonald's

"Миколаїв, ми так чекали цієї зустрічі", - йдеться у дописі McDonald's

"І нарешті можемо сказати: ваша улюблена картопелька знову тут. Ми відкриті", - додали у компанії.

Наголошується, що всіх поціновувачів меню цієї популярної в Україні мережі вже чекають за адресою: вулиця Павла Скоропадського, 43.

Варто зазначити, що вулиця, названа на честь військового та політичного діяча Павла Скоропадського, розташована у центрі Миколаєва.

Її колишня назва - Адмірала Макарова (перейменування відбулось у 2024 році на вимогу деколонізаційного закону).

Коли стало відомо про відкриття McDonald's у Миколаєві

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ресторани McDonald's на території України тимчасово припинили свою роботу.

Двері для відвідувачів вони почали відкривати знову лише у 2023 році.

У Миколаєві остаточне рішення щодо повернення McDonald's тривалий час залежало від безпекової ситуації.

У компанії констатували, що постійно моніторять ситуацію в регіоні.

При цьому українцям пояснювали, що повноцінне повернення вимагає майже таких самих інвестицій та зусиль, як і створення нового закладу (адже необхідно оцінити стан приміщень, обладнання, налагодити постачання, сформувати та навчити команду, забезпечити логістику тощо).

У середині лютого 2026 року голова Миколаївської обласної державної (військової) адміністрації Віталій Кім повідомив, "щоб не було пліток", що "розмовляв із керівництвом McDonald's".

Він уточнив, що людина, з якою він спілкувався, запевнила: ресторан швидкого харчування в Миколаєві відкриють знову "найближчим часом".