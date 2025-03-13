McDonald's повертає популярну послугу в різних містах України: де саме та що зміниться

Ресторани McDonald's повертають популярну серед багатьох відвідувачів послугу - продаж сніданків. Ранкове меню вже запрацювало у шістьох містах України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії у соціальних мережах.

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В яких містах ранкове меню вже працює

У прес-службі McDonald's Ukraine у соцмережі Х українцям розповіли про новину, "на яку всі так чекали".

"Сніданки повертаються у "МакДональдз"! Ми поступово запускаємо ранкове меню в усіх областях, де працюють наші ресторани, поки що крім регіонів на сході України", - написали у компанії.

Повідомляється, що вже від сьогодні (четверга, 13 березня) щодня насолоджуватись сніданками від McDonald's можна:

у Львові;

в Луцьку;

у Тернополі;

в Івано-Франківську;

в Яремче;

у Ковелі.

Уточнюється, що в ресторанах ранкове меню буде доступним до 10:30, а через доставку Bolt - до 10:15.

"Ми продовжуємо працювати, щоб сніданки повернулися у всіх ресторанах "МакДональдз". Дякуємо за вашу любов та очікування", - підсумували у прес-службі.

Допис McDonald's Ukraine (скриншот: x.com/mcdonaldsua)

Що нового в меню сніданків від McDonald's

Прес-служба McDonald's у Facebook підтвердила повернення в ресторани ранкового меню та пояснила, що сніданки будуть доступні щодня:

до 10:30 - у ресторанах;

до 10:15 - на доставку.

У цей період стандартне меню McDonald's буде тимчасово недоступним, що "дозволяє зосередитися на приготуванні страв саме для сніданків".

Водночас деякі улюблені позиції залишаються доступними - кава, десерти, нагетси та інші закуски.

Як працює ранкове меню в McDonald's (інфографіка: facebook.com/McDonaldsUA)

У компанії розповіли, що не просто повертають сніданки, а й роблять їх ще кращими. Уточнюється, що в оновленому ранковому меню McDonald's будуть:

ранкові МакМеню з МакМафіном, ролом чи тостом;

МакМафін з різними наповненнями (з яйцем і сиром, яйцем і беконом, яйцем і свининою та МакМафін Фреш);

роли з різним наповненням (яйцем і куркою, яйцем і свининою та сніданковий рол з яйцем, свининою і беконом);

тост із сиром та беконом;

подвійний Чікен Фреш МакМафін.

Крім того, до меню можна обрати картоплю та напій будь-якого розміру - за додаткову плату.

Що нового в ранковому меню McDonald's (інфографіка: facebook.com/McDonaldsUA)

Де сніданки McDonald's не з'являться

Згідно з інформацією McDonald's, ранкове меню буде з'являтись у ресторанах поступово:

від міста до міста;

до кінця березня.

"Наразі сніданки повернуться в усіх областях, де працюють наші ресторани, окрім регіонів на сході країни (Полтава, Дніпро, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Олександрія)", - повідомили у компанії.

Зазначається, що ранкове меню не з'явиться також у ресторанах на фудкортах - через особливості їхнього графіка роботи.

"Ми продовжуємо працювати, щоб сніданки повернулися у всіх ресторанах McDonald's", - підсумували у прес-службі.

Де і коли будуть з'являтись сніданки McDonald's (інфографіка: facebook.com/McDonaldsUA)