У McDonald's зробили заяву щодо графіка роботи ресторанів у Києві: все через тривогу
Зранку ресторани McDonald's у Києві та інших містах можуть відкриватись пізніше, ніж зазначено у графіку їхньої роботи. Це пов'язано із затяжними нічними повітряними тривогами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії у соцмережі Facebook.
Відкриття McDonald's зранку після тривоги: що відомо
Нещодавно прес-служба McDonald's у Facebook опублікувала допис-картинку про стан і самопочуття людей до ранкової кави та після. У користувачів запитали: "Ви, чи не ви?".
Українці радо поділились власними думками у коментарях під публікацією:
- "Кава - це те, що мені треба";
- "Я з нетерпінням чекаю каву без кофеїну";
- "Ви щось підсипаєте в каву... Це єдина кава з усіх, що я куштував, яка реально вбиває потяг до сну. На мене енергетики не діють, а ваш американо діє".
Публікація McDonald's (скриншот: facebook.com/McDonaldsUA)
Тим часом дехто запитав, чому не можна придбати каву до 8 години ранку в ресторані Києва на вулиці Юрія Іллєнка.
"Це дуже засмучує, що були внесені непопулярні зміни в графік цього закладу", - йдеться у коментарі.
У McDonald's відповіли, що "скорочення годин роботи ресторану відбулося за рішенням компанії та пов'язане з технологічними процесами", а також подякували за розуміння.
Коментар і відповідь McDonald's щодо закладу на Іллєнка (скриншот: facebook.com/McDonaldsUA)
Інший користувач поділився власним досвідом щодо роботи McDonald's у Києві на вулиці Івана Миколайчука.
"Не перший раз приїжджаю о 7:30, а все зачинено. Притому, що заклад має працювати з 7:00. Пишу відгук в додатку. Дзвонить якась людина, не представляючись, повідомляє що з 5:00 (сьогодні скасували тривогу в місті Київ) до 7:30 персоналу недостатньо часу, щоб запустити роботу", - написав українець.
Висловлюючи незадоволення такою ситуацією, громадянин припустив, що "це або щось із персоналом, або з бізнес процесами".
У McDonald's пояснили: "ресторани починають роботу орієнтовно впродовж 4-х годин після відбою затяжної нічної повітряної тривоги".
"Цей час потрібен на включення й налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи", - підсумували у компанії.
Коментар і відповідь McDonald's щодо початку роботи ресторанів після затяжної нічної повітряної тривоги (скриншот: facebook.com/McDonaldsUA)
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ресторани McDonald's на території нашої країни тимчасово припинили роботу. Двері для відвідувачів вони відкрили знову лише у 2023 році.
Наприкінці березня 2024 року стало відомо, що McDonald's Ukraine планує відкриття ресторанів в Ужгороді та Чернівцях.
1 червня 2024 року компанія закрила на реконструкцію найвідвідуваніший заклад мережі - ресторан McDonald's на Вокзальній площі у столиці (біля Центрального залізничного вокзалу). 21 листопада він відновив свою роботу після ремонту й повного оновлення.
Крім того, повідомлялося про запровадження McDonald's Ukraine низки змін, які є частиною глобальних зобов'язань компанії щодо відповідального використання ресурсів і зменшення відходів (хоча не всі українці поставилися схвально до подібних ініціатив).
Читайте також, скільки всього McDonald's у світі та в яких країнах немає жодного ресторану компанії.
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