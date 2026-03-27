McDonald's вернулся в Николаев: по какому адресу открыли ресторан

Сеть McDonald's открыла двери своего ресторана в Николаеве. Местных жителей и гостей города уже пригласили попробовать любимые блюда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы компании в Facebook.
"Николаев, мы так ждали этой встречи", - говорится в посте McDonald's
"И наконец-то можем сказать: ваша любимая картошечка снова здесь. Мы открыты", - добавили в компании.
Подчеркивается, что всех ценителей меню этой популярной в Украине сети уже ждут по адресу: улица Павла Скоропадского, 43.
Стоит отметить, что улица, названная в честь военного и политического деятеля Павла Скоропадского, расположена в центре Николаева.
Ее прежнее название - Адмирала Макарова (переименование состоялось в 2024 году по требованию деколонизационного закона).
После полномасштабного вторжения РФ в Украину рестораны McDonald's на территории Украины временно прекратили свою работу.
Двери для посетителей они начали открывать снова только в 2023 году.
В Николаеве окончательное решение насчет возвращения McDonald's долгое время зависело от ситуации с безопасностью.
В компании констатировали, что постоянно мониторят ситуацию в регионе.
При этом украинцам объясняли, что полноценное возвращение требует почти таких же инвестиций и усилий, как и создание нового заведения (ведь необходимо оценить состояние помещений, оборудования, наладить поставки, сформировать и обучить команду, обеспечить логистику и т.д.).
В середине февраля 2026 года глава Николаевской областной государственной (военной) администрации Виталий Ким сообщил, "чтобы не было сплетен", что "разговаривал с руководством McDonald's".
Он уточнил, что человек, с которым он общался, заверил: ресторан быстрого питания в Николаеве откроют снова "в ближайшее время".
Напомним, в марте 2025 года стало известно, что рестораны McDonald's возвращают популярную среди многих посетителей услугу - продажу завтраков (тогда утреннее меню заработало в шести городах Украины).
Несколько позже McDonald's вернул в свои рестораны украинское меню.
