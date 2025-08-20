ua en ru
McDonald’s повернув українське меню: які нові бургери вже можна спробувати

Середа 20 серпня 2025 16:44
McDonald’s повернув українське меню: які нові бургери вже можна спробувати Фото: McDonald’s у Києві (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

McDonald’s повернув у свої ресторани у нашій країні українське меню. Гостям пропонують нові страви.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на сайт компанії.

У мережі ресторанів з’явилися два нові бургери.

"Ви чекали на українські бургери - і ось вони! Один - зі свининою та соусом із хріном, а другий - із ніжною курочкою та часниковим соусом", - йдеться у повідомленні.

Житній бургер із куркою та часниковим соусом складається із житньої булочки, курки, бекону, сиру чедер, солоних огірків, свіжого салату та цибулі, часникового та медово-гірчичного соусів.

McDonald’s повернув українське меню: які нові бургери вже можна спробувати
Житній бургер із куркою та часниковим соусом (фото: mcdonalds.com)

Житній бургер зі свининою та соусом із хріном складається із житньої булочки, свинини, сиру чедер, огірків, свіжого салату і цибулі, соусу із хріном.

McDonald’s повернув українське меню: які нові бургери вже можна спробувати
Житній бургер зі свининою та соусом із хріном (фото: mcdonalds.com)

Також у меню додали Картоплю Фрі з грибним соусом та смаженою цибулею.

McDonald’s повернув українське меню: які нові бургери вже можна спробувати
Картопля Фрі з грибним соусом і смаженою цибулею (фото: mcdonalds.com)

Раніше РБК-Україна писало, що McDonald's в Україні поступово відмовляється від пластикових трубочок і кришечок: у залах напої подають без них, а для напоїв на виніс вводять паперові кришечки Strawless Lid. Це частина екологічної ініціативи зі зменшення одноразового пластику.

Також ми розповідали, як зробити похід у McDonald's менш шкідливим для здоров’я. Нутриціолог радить обирати страви на грилі замість панірованих, замінювати булку на салат, брати напої без цукру, уникати соусів і великих порцій. Такі вибори допоможуть знизити калорійність раціону та зменшити ризик проблем із вагою і здоров’ям.

МакДональдз МакДональдс McDonald’s
