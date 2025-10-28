Обід у два кліки: McDonald’s запускає в Україні "Мобільне замовлення"

McDonald’s тестує в Україні новий сервіс - "Мобільне замовлення". Поки він доступний лише в чотирьох ресторанах Києва, але згодом запрацює по всій країні.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення McDonald’s.

Користувачі зможуть замовляти улюблені страви, оплачувати їх у застосунку та обирати зручний спосіб отримання - у зоні видачі, на "МакДрайві" або прямо за столиком. Де вже доступний сервіс "Мобільне замовлення" працює у ресторанах за адресами: вул. Є. Сверстюка, 1;

вул. Софійська, ½;

вул. Гришка, 7А;

просп. Правди, 47. Як зробити мобільне замовлення Щоб зробити замовлення потрібно: відкрити застосунок McDonald’s і натиснути "Замовлення";

обрати заклад поблизу;

додати страви до кошика;

визначити спосіб отримання;

сплатити онлайн і забрати замовлення. У компанії зазначили, що тестування дасть змогу перевірити стабільність роботи сервісу перед запуском у всіх ресторанах України.