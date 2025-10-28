ua en ru
Обід у два кліки: McDonald’s запускає в Україні "Мобільне замовлення"

Вівторок 28 жовтня 2025 19:06
Обід у два кліки: McDonald’s запускає в Україні "Мобільне замовлення" Фото: У Києві з'явився сервіс "Мобільне замовлення" у McDonald’s (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

McDonald’s тестує в Україні новий сервіс - "Мобільне замовлення". Поки він доступний лише в чотирьох ресторанах Києва, але згодом запрацює по всій країні.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення McDonald’s.

Користувачі зможуть замовляти улюблені страви, оплачувати їх у застосунку та обирати зручний спосіб отримання - у зоні видачі, на "МакДрайві" або прямо за столиком.

Де вже доступний сервіс

"Мобільне замовлення" працює у ресторанах за адресами:

  • вул. Є. Сверстюка, 1;
  • вул. Софійська, ½;
  • вул. Гришка, 7А;
  • просп. Правди, 47.

Як зробити мобільне замовлення

Щоб зробити замовлення потрібно:

  • відкрити застосунок McDonald’s і натиснути "Замовлення";
  • обрати заклад поблизу;
  • додати страви до кошика;
  • визначити спосіб отримання;
  • сплатити онлайн і забрати замовлення.

У компанії зазначили, що тестування дасть змогу перевірити стабільність роботи сервісу перед запуском у всіх ресторанах України.

Раніше РБК-Україна писало, що McDonald’s відновив українське меню у своїх ресторанах. У мережі з’явилися два нові житні бургери - зі свининою та соусом із хріном і з куркою та часниковим соусом. Також у меню додали картоплю фрі з грибним соусом і смаженою цибулею.

Також ми розповідали, що McDonald's в Україні почав поетапно відмовлятися від пластикових трубочок для холодних напоїв. У залах їх подають без кришок і трубочок, а для напоїв на виніс запровадили паперові кришечки з отвором. Ініціатива спрямована на скорочення одноразового пластику та турботу про довкілля.

