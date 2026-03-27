McDonald's повернувся у Миколаїв: за якою адресою відкрили ресторан

12:52 27.03.2026 Пт
2 хв
Улюблена картопля та бургери - знову поруч
aimg Ірина Костенко
McDonald's повернувся у Миколаїв: за якою адресою відкрили ресторан Ресторан McDonald's відкрився у Миколаєві (фото ілюстративне: Getty Images)

Мережа McDonald's відкрила двері свого ресторану в Миколаєві. Місцевих мешканців і гостей міста вже запросили скуштувати улюблені страви.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби компанії у Facebook.

Читайте також: Обід у два кліки: McDonald's запускає в Україні "Мобільне замовлення"

Де саме у Миколаєві відкрився McDonald's

"Миколаїв, ми так чекали цієї зустрічі", - йдеться у дописі McDonald's

"І нарешті можемо сказати: ваша улюблена картопелька знову тут. Ми відкриті", - додали у компанії.

Наголошується, що всіх поціновувачів меню цієї популярної в Україні мережі вже чекають за адресою: вулиця Павла Скоропадського, 43.

McDonald's повернувся у Миколаїв: за якою адресою відкрили ресторанПублікація прес-служби компанії (скриншот: facebook.com/McDonaldsUA)

Варто зазначити, що вулиця, названа на честь військового та політичного діяча Павла Скоропадського, розташована у центрі Миколаєва.

McDonald's повернувся у Миколаїв: за якою адресою відкрили ресторанВулиця Скоропадського - в центрі міста (карта: google.com/maps)

Її колишня назва - Адмірала Макарова (перейменування відбулось у 2024 році на вимогу деколонізаційного закону).

McDonald's повернувся у Миколаїв: за якою адресою відкрили ресторанМісцерозташування McDonald's у Миколаєві (карта: google.com/maps)

Коли стало відомо про відкриття McDonald's у Миколаєві

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ресторани McDonald's на території України тимчасово припинили свою роботу.

Двері для відвідувачів вони почали відкривати знову лише у 2023 році.

У Миколаєві остаточне рішення щодо повернення McDonald's тривалий час залежало від безпекової ситуації.

У компанії констатували, що постійно моніторять ситуацію в регіоні.

При цьому українцям пояснювали, що повноцінне повернення вимагає майже таких самих інвестицій та зусиль, як і створення нового закладу (адже необхідно оцінити стан приміщень, обладнання, налагодити постачання, сформувати та навчити команду, забезпечити логістику тощо).

У середині лютого 2026 року голова Миколаївської обласної державної (військової) адміністрації Віталій Кім повідомив, "щоб не було пліток", що "розмовляв із керівництвом McDonald's".

Він уточнив, що людина, з якою він спілкувався, запевнила: ресторан швидкого харчування в Миколаєві відкриють знову "найближчим часом".

Нагадаємо, у березні 2025 року стало відомо, що ресторани McDonald's повертають популярну серед багатьох відвідувачів послугу - продаж сніданків (тоді ранкове меню запрацювало у шістьох містах України).

Дещо пізніше McDonald's повернув у свої ресторани українське меню.

Читайте також, що відомо про графік роботи ресторанів McDonald's на тлі затяжних нічних повітряних тривог.

