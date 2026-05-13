Росія від ранку масовано атакує Україну групами дронів: де чули вибухи

Росія вранці 13 травня розпочала нову масовану атаку дронами по Україні. У повітрі одночасно фіксують десятки ударних безпілотників, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України та повідомлення моніторингових каналів.

Дрони летять з різних напрямків

Станом на 9:30 ранку нові групи ударних безпілотників продовжують заходити в повітряний простір України з різних сторін.

Повітряні сили фіксують:

дрони на півночі Київщини - в районі Чорнобиля та з курсом на Житомирщину;

групи безпілотників з Кіровоградщини на Черкащину - курсом на Умань;

пуски керованих авіабомб на Донеччині та Сумщині.

Під масованою атакою від ранку перебуває Дніпро. Працювала ППО.

Монітори попереджають: протягом дня в небі може з'явитися понад 100 дронів.

Мер Івано-Франківська також закликав жителів міста бути напоготові. "Реагуємо на тривоги у найближчі години! Є небезпека!" - написав він.

Фото: станом на 9:45 у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу (скриншот alerts.in.ua)

Нинішня хвиля - продовження атаки, що розпочалася ще ввечері 12 травня.

Як повідомляло РБК-Україна, з вечора 12 травня Росія запустила по Україні 139 ударних безпілотників різних типів. До ранку ППО знешкодила 111 із них, але 20 дронів влучили у 13 локаціях.

Дрони запускали з напрямків Курська, Брянська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму.

Оновлено о 10:05

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Росія планує масовано атакувати Україну дронами сьогодні.

Президент повідомив, що вчора протягом дня під ударом були 14 областей. Сьогодні вночі окупанти били по житловій та залізничній інфраструктурі на Дніпровщині та Харківщині, портовій інфраструктурі на Одещині, енергетиці на Полтавщині. На всіх рівнях українські воїни протидіють.

Оновлено о 12: 00

Фото: станом на 12:00 майже вся мапа повітряних тривог "червона" ((скриншот alerts.in.ua)

Тривога дісталася і до Києва. У столиці фіксують кілька ворожих дронів. БПЛА також зафіксовані і в інших регіонах України, зокрема, повідомляється, що вони летять на захід.

Про це, зокрема, заявив начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

Оновлено о 12:30

Вибухи пролунали у Києві та в Чернівцях.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - написав мер Києва Віталій Кличко.

Начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко повідомляє, що по дронах в обласному центрі працює ППО, на центр міста рухається ще кілька ворожих цілей.

Оновлено о 12: 45

На Івано-Франківщині пролунали вибухи. Коломия залишилась без світла унаслідок атаки, - "Суспільне".

Оновлено о 13:00

Знову пролунали вибухи на Прикарпатті. "Ворог атакує Прикарпаття! Перебувайте у безпечних місцях! Зберігайте інформаційну тишу!" - повідомила начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Онищук.

Оновлено о 15:00

У Рівному внаслідок атаки БПЛА загинуло дві людини.

"Є влучання у цивільну інфраструктуру. Зокрема, у житловий будинок. За попередньою інформацією, 2 людини загинули та 4 поранені", - йдеться у повідомленні начальника Рівненської ОВА Віталія Коваля.