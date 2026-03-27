McDonald's вернулся в Николаев: по какому адресу открыли ресторан

Сеть McDonald's открыла двери своего ресторана в Николаеве. Местных жителей и гостей города уже пригласили попробовать любимые блюда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы компании в Facebook.

Где именно в Николаеве открылся McDonald's

"Николаев, мы так ждали этой встречи", - говорится в посте McDonald's

"И наконец-то можем сказать: ваша любимая картошечка снова здесь. Мы открыты", - добавили в компании.

Подчеркивается, что всех ценителей меню этой популярной в Украине сети уже ждут по адресу: улица Павла Скоропадского, 43.

Публикация пресс-службы компании (скриншот: facebook.com/McDonaldsUA)

Стоит отметить, что улица, названная в честь военного и политического деятеля Павла Скоропадского, расположена в центре Николаева.

Улица Скоропадского - в центре города (карта: google.com/maps)

Ее прежнее название - Адмирала Макарова (переименование состоялось в 2024 году по требованию деколонизационного закона).

Месторасположение McDonald's в Николаеве (карта: google.com/maps)

Когда стало известно об открытии McDonald's в Николаеве

После полномасштабного вторжения РФ в Украину рестораны McDonald's на территории Украины временно прекратили свою работу.

Двери для посетителей они начали открывать снова только в 2023 году.

В Николаеве окончательное решение насчет возвращения McDonald's долгое время зависело от ситуации с безопасностью.

В компании констатировали, что постоянно мониторят ситуацию в регионе.

При этом украинцам объясняли, что полноценное возвращение требует почти таких же инвестиций и усилий, как и создание нового заведения (ведь необходимо оценить состояние помещений, оборудования, наладить поставки, сформировать и обучить команду, обеспечить логистику и т.д.).

В середине февраля 2026 года глава Николаевской областной государственной (военной) администрации Виталий Ким сообщил, "чтобы не было сплетен", что "разговаривал с руководством McDonald's".

Он уточнил, что человек, с которым он общался, заверил: ресторан быстрого питания в Николаеве откроют снова "в ближайшее время".