Маск не відключатиме Україну від Starlink, а Магучіх втретє виграла ЧЄ: новини за вихідні

Маск пообіцяв не відключати Україну від Starlink

Мільярдер Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить термінали Starlink для України. Такою є його позиція попри те, наскільки б він не погоджувався з політикою України.

"Щоб бути гранично ясним, то хоч би як я не був не згоден із політикою щодо України, Starlink ніколи не відключить свої термінали", - написав мільярдер.

За словами Маска, він просто заявляє, що без Starlink українські лінії зв'язку впадуть, оскільки росіяни можуть глушити всі інші комунікації.

Магучіх виграла на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

В неділю, 9 березня, на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні в нідерландському Апелдорні відбувся фінал жіночих стрибків у висоту.

Єдиною представницею України у фіналі була олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу Ярослава Магучіх.

1,92 м Магучіх взяла спокійно з першої спроби. Далі - 1,95 м. Магучіх єдиною з учасниць взяла її з першої спроби.

В битві за "золото" зійшлися лише Магучіх і сербка Ангеліна Топіч. Топіч провалила першу спробу на 1,99 м, Магучіх відповідає взаємністю. Сербка не справилась з висотою, однак вдруге - Магучіх впевнено перелетіла перешкоду. А Топіч схибила й втретє.

Таким чином Магучіх стала чемпіонко на третьому Євро у приміщенні поспіль.

Україна підписала меморандум з виробником IRIS-T

Україна підписала меморандум про взаєморозуміння з компанією Diehl Defence. Це виробник системи IRIS-T, яка є важливою частиною протиповітряного щита України.

Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив, що захист українського неба та міст є пріоритетом для держави.

Він підкреслив, що підписана угода відкриває можливості для реалізації великих індустріальних проєктів, які дозволять зміцнити спроможності української протиповітряної оборони.

ЦВК Румунії не допустила скандального Джорджеску до участі у виборах президента

У Румунії не зареєстрували скандального і вкрай правого лідера партії Келіна Джорджеску для участі в президентських виборах, що відбудуться в травні. Це може призвести до посилення політичної нестабільності в країні.

Представник Бухарестського виборчого бюро повідомив, що кандидатуру Джорджеску було відхилено через понад 1000 скарг, поданих на нього, більшість із яких стосуються його антидемократичних та екстремістських поглядів.

Однак це рішення ще може бути оскаржене в Конституційному суді.

На Закарпатті зупинили водія швидкої

У Закарпатській області зупинили водія швидкої допомоги. Він перевозив до кордону двох чоловіків, які прикинулися медбратами.

Зазначається, що на одному з контрольних постів на Закарпатті співробітники головного оперативно-розшукового відділу та відділу прикордонної служби "Ділове" Мукачівського загону спільно зі співробітниками поліції викрили спробу переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон.

Повітряні сили підбили підсумки за тиждень

За період з 3 по 9 березня українські Повітряні сили знищили 700 ворожих цілей, серед яких були крилаті ракети, ударні та розвідувальні дрони. Також авіація здійснила понад 120 вильотів для підтримки військ і авіаційного прикриття.

Водночас, підрозділи БПЛА провели 1134 бойові вильоти, знищивши до 70 осіб живої сили противника і спецтехніку.

Детальніше про роботу Повітряних сил України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Синоптики дали прогноз на другий робочий тиждень березня в Україні

Українцям розповіли, що на початку тижня в Україні буде сонячно, з температурою до +20 градусів вдень.

Однак до середи варто очікувати дощі, що пройдуть по більшості регіонів. Наприкінці тижня погода може бути більш дощовою, але температура залишатиметься високою.

Детальніше про прогноз погоди, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.