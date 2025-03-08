На Закарпатті зупинили водія швидкої: віз до кордону фейкових "медбратів"
У Закарпатській області зупинили водія швидкої допомоги. Він перевозив до кордону двох чоловіків, які прикинулися медбратами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби у Facebook.
Зазначається, що на одному з контрольних постів на Закарпатті співробітники головного оперативно-розшукового відділу та відділу прикордонної служби "Ділове" Мукачівського загону спільно зі співробітниками поліції викрили спробу переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон.
Вночі 8 березня правоохоронці зупинили для перевірки автомобіль швидкої допомоги. Окрім водія, в транспортному засобі перебували ще двоє чоловіків у формі медпрацівників. Проте документів, які б засвідчували приналежність чоловіків до медперсоналу, не було.
З'ясувалося, що 32-річний водій, житель Львова, справді працює водієм в одній із приватних клінік і перевозить хворих. Чоловік за тисячу доларів погодився доставити до кордону двох чоловіків - жителів Житомирської і Київської областей. Вони планували поза пунктами пропуску потрапити в Румунію.
Зі слів порушників, за свою "подорож" з України в Румунію кожен з них повинен був сплатити організаторам схеми по 11 тисяч доларів.
Водія швидкої затримали у порядку ст. 208 КПК та оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України.
Масштабне викриття схем виїзду за кордон
Нагадаємо, у січня поліція повідомила, що ліквідувала майже 50 схем незаконного виїзду за кордон у 22 регіонах України. У рамках розслідування правоохоронці провели понад 600 одночасних обшуків.
За даними слідства, дії зловмисників призвели до того, що сотні військовозобов’язаних незаконно виїхали з України.
Пізніше поліція здійснила нову хвилю обшуків у справах про незаконне переправлення чоловіків за кордон. Правоохоронці викрили злочинні схеми на території 19 областей і провели 270 обшуків. Фігурантам вручили підозри.
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