На Закарпатті зупинили водія швидкої: віз до кордону фейкових "медбратів"

У Закарпатській області зупинили водія швидкої допомоги. Він перевозив до кордону двох чоловіків, які прикинулися медбратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби у Facebook.

Зазначається, що на одному з контрольних постів на Закарпатті співробітники головного оперативно-розшукового відділу та відділу прикордонної служби "Ділове" Мукачівського загону спільно зі співробітниками поліції викрили спробу переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон.

Вночі 8 березня правоохоронці зупинили для перевірки автомобіль швидкої допомоги. Окрім водія, в транспортному засобі перебували ще двоє чоловіків у формі медпрацівників. Проте документів, які б засвідчували приналежність чоловіків до медперсоналу, не було.



З'ясувалося, що 32-річний водій, житель Львова, справді працює водієм в одній із приватних клінік і перевозить хворих. Чоловік за тисячу доларів погодився доставити до кордону двох чоловіків - жителів Житомирської і Київської областей. Вони планували поза пунктами пропуску потрапити в Румунію.

Зі слів порушників, за свою "подорож" з України в Румунію кожен з них повинен був сплатити організаторам схеми по 11 тисяч доларів.

Водія швидкої затримали у порядку ст. 208 КПК та оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України.