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На Закарпатті зупинили водія швидкої: віз до кордону фейкових "медбратів"

Закарпаття, Субота 08 березня 2025 13:36
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На Закарпатті зупинили водія швидкої: віз до кордону фейкових "медбратів" Фото: на Закарпатті біля зупинили швидку з фейковими медбратами (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Наталія Юрченко

У Закарпатській області зупинили водія швидкої допомоги. Він перевозив до кордону двох чоловіків, які прикинулися медбратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби у Facebook.

Зазначається, що на одному з контрольних постів на Закарпатті співробітники головного оперативно-розшукового відділу та відділу прикордонної служби "Ділове" Мукачівського загону спільно зі співробітниками поліції викрили спробу переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон.

Вночі 8 березня правоохоронці зупинили для перевірки автомобіль швидкої допомоги. Окрім водія, в транспортному засобі перебували ще двоє чоловіків у формі медпрацівників. Проте документів, які б засвідчували приналежність чоловіків до медперсоналу, не було.

З'ясувалося, що 32-річний водій, житель Львова, справді працює водієм в одній із приватних клінік і перевозить хворих. Чоловік за тисячу доларів погодився доставити до кордону двох чоловіків - жителів Житомирської і Київської областей. Вони планували поза пунктами пропуску потрапити в Румунію.

Зі слів порушників, за свою "подорож" з України в Румунію кожен з них повинен був сплатити організаторам схеми по 11 тисяч доларів.

Водія швидкої затримали у порядку ст. 208 КПК та оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України.

Масштабне викриття схем виїзду за кордон

Нагадаємо, у січня поліція повідомила, що ліквідувала майже 50 схем незаконного виїзду за кордон у 22 регіонах України. У рамках розслідування правоохоронці провели понад 600 одночасних обшуків.

За даними слідства, дії зловмисників призвели до того, що сотні військовозобов’язаних незаконно виїхали з України.

Пізніше поліція здійснила нову хвилю обшуків у справах про незаконне переправлення чоловіків за кордон. Правоохоронці викрили злочинні схеми на території 19 областей і провели 270 обшуків. Фігурантам вручили підозри.

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