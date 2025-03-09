ЦВК Румунії не допустила скандального Джорджеску до участі у виборах президента

У Румунії не зареєстрували скандального і вкрай правого лідера партії Келіна Джорджеску для участі в президентських виборах у травні. Це може посилити політичні потрясіння в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

У неділю представник Бухарестського виборчого бюро заявив, що кандидатуру Джорджеску визнано недійсною. Зокрема, бюро отримало понад 1000 скарг на політика, здебільшого пов'язаних із його антидемократичними та екстремістськими позиціями. При цьому рішення все ще може бути оскаржене в Конституційному суді.

Як пише Bloomberg, рішення виключити Джорджеску з президентських перегонів 4 травня, ймовірно, посилить антисистемні настрої в Румунії та піде на користь крайнім правим. Опитування показали, що якби Джорджеску балотувався, то він би набрав 40-45 відсотків голосів у першому турі, що дало б йому реальний шанс стати президентом Румунії.

Його відсторонення може також збільшити шанси на перемогу на виборах основного, проєвропейського кандидата, але це також може нашкодити відносинам зі США. Нещодавно Bloomberg писало, що американські чиновники закликали Бухарест дозволити Джорджеску балотуватися.

"Усі стежать за Румунією і за тим, як діє корумпована система", - заявив у п'ятницю політик, зазначивши, що його ім'я не може опинитися у списку кандидатів на виборах.

Наразі невідомо, чи підтримає він кого-небудь з інших кандидатів.

Bloomberg нагадує, що після того, як Джорджеску несподівано переміг у першому турі президентських виборів минулого року, вищий суд анулював результати голосування, пославшись на підозри у втручанні Росії в його кампанію. Це, своєю чергою, спричинило в країні політичну кризу.