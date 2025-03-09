Важлива угода для оборони. Україна підписала меморандум з виробником IRIS-T
Україна підписала меморандум про взаєморозуміння з компанією Diehl Defence. Це виробник системи IRIS-T, яка є важливою частиною протиповітряного щита України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
"Захист українського неба та міст - наш пріоритет. Підписана угода відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української протиповітряної оборони", - наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.
Він зазначив, що Меморандум також передбачає збільшення постачання ракет і систем протиповітряної оборони втричі.
"Дякую Diehl Defence за довіру та готовність до співпраці. Важливо, що провідні світові оборонні компанії роблять крок назустріч Україні. Вільний світ - на нашому боці, і разом ми відкриваємо нові можливості для посилення оборони", - підкреслив міністр.
Умєров підсумував, що Міноборони продовжує розвивати український ОПК та інтегрувати його в європейську екосистему.
Нагадаємо, що раніше сьогодні ЗСУ показали дрон-рушницю Lucky Strike, яка може знищувати ворожі безпілотники.
Крім того, днями Умєров повідомив, що Нідерланди виділять фінансову допомогу на дрони для України. Наразі йде мова про 700 мільйонів євро.
Ми також писали, що днями Україна уклала одну з найбільших безпекових угод у своїй історії.
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