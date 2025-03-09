Незалежно від моєї позиції: Маск пообіцяв не відключати Україну від Starlink
Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить термінали Starlink для України. Такою є його позиція незважаючи на те, наскільки б він не погоджувався з політикою України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Маска в його соцмережі Х.
"Щоб бути гранично ясним, то хоч би як я не був не згоден із політикою щодо України, Starlink ніколи не відключить свої термінали", - написав мільярдер.
За словами Маска, він просто заявляє, що без Starlink українські лінії зв'язку впадуть, оскільки росіяни можуть глушити всі інші комунікації.
"Ми ніколи не зробили б нічого подібного і не скористаємося цим, як козирем", - резюмував він.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні мільярдер Ілон Маск написав пост, у якому заявив, що Starlink - це кістяк української армії. І в разі, якби він відключив послугу, тоді український фронт завалився б.
Пізніше на твіт відреагував глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, заявивши, що якщо це станеться, тоді польська держава розірве контракт із Маском. Він також зазначив, що саме Польща платить за Starlink для України.
Зі свого боку держсекретар США Марко Рубіо заявив, що ніхто не погрожував відключати Starlink для України. Відповідаючи Сікороському, він закликав сказати спасибі, оскільки без Starlink Україна програла, а війська РФ були б на кордоні з Польщею.
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