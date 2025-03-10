Маск не будет отключать Украине Starlink, а Магучих в третий раз выиграла ЧЕ: новости за выходные

Маск пообещал не отключать Украину от Starlink

Миллиардер Илон Маск заявил, что никогда не отключит терминалы Starlink для Украины. Такова его позиция несмотря на то, насколько бы он не соглашался с политикой Украины.

"Чтобы быть предельно ясным, то как бы я ни был не согласен с политикой в отношении Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы", - написал миллиардер.

По словам Маска, он просто заявляет, что без Starlink украинские линии связи упадут, поскольку россияне могут глушить все другие коммуникации.

Магучих выиграла на чемпионате Европы по легкой атлетике

В воскресенье, 9 марта, на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в нидерландском Апелдорне состоялся финал женских прыжков в высоту.

Единственной представительницей Украины в финале была олимпийская чемпионка и рекордсменка мира Ярослава Магучих.

1,92 м Магучих взяла спокойно с первой попытки. Далее - 1,95 м. Магучих единственной из участниц взяла ее с первой попытки.

В битве за "золото" сошлись только Магучих и сербка Ангелина Топич. Топич провалила первую попытку на 1,99 м, Магучих отвечает взаимностью. Сербка не справилась с высотой, однако во второй раз - Магучих уверенно перелетела препятствие. А Топич промахнулась и в третий раз.

Таким образом Магучих стала чемпионкой на третьем Евро в помещении подряд.

Украина подписала меморандум с производителем IRIS-T

Украина подписала меморандум о взаимопонимании с компанией Diehl Defence. Это производитель системы IRIS-T, которая является важной частью противовоздушного щита Украины.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что защита украинского неба и городов является приоритетом для государства.

Он подчеркнул, что подписанное соглашение открывает возможности для реализации крупных индустриальных проектов, которые позволят укрепить способности украинской противовоздушной обороны.

ЦИК Румынии не допустил скандального Джорджеску к участию в выборах президента

В Румынии не зарегистрировали скандального и крайне правого лидера партии Келина Джорджеску для участия в президентских выборах, которые состоятся в мае. Это может привести к усилению политической нестабильности в стране.

Представитель Бухарестского избирательного бюро сообщил, что кандидатура Джорджеску была отклонена из-за более 1000 жалоб, поданных на него, большинство из которых касаются его антидемократических и экстремистских взглядов.

Однако это решение еще может быть обжаловано в Конституционном суде.

На Закарпатье остановили водителя скорой помощи

В Закарпатской области остановили водителя скорой помощи. Он перевозил к границе двух мужчин, которые притворились медбратами.

Отмечается, что на одном из контрольных постов на Закарпатье сотрудники главного оперативно-розыскного отдела и отдела пограничной службы "Деловое" Мукачевского отряда совместно с сотрудниками полиции разоблачили попытку переправки военнообязанных мужчин через границу.

Воздушные силы подвели итоги за неделю

За период с 3 по 9 марта украинские Воздушные силы уничтожили 700 вражеских целей, среди которых были крылатые ракеты, ударные и разведывательные дроны. Также авиация совершила более 120 вылетов для поддержки войск и авиационного прикрытия.

В то же время, подразделения БПЛА провели 1134 боевых вылета, уничтожив до 70 человек живой силы противника и спецтехнику.

Подробнее о работе Воздушных сил Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.

Синоптики дали прогноз на вторую рабочую неделю марта в Украине

Украинцам рассказали, что в начале недели в Украине будет солнечно, с температурой до +20 градусов днем.

Однако до среды стоит ожидать дожди, которые пройдут по большинству регионов. В конце недели погода может быть более дождливой, но температура будет оставаться высокой.

Подробнее о прогнозе погоды, можно узнать в материале РБК-Украина.