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Повітряні сили підбили підсумки за тиждень: збито 700 ворожих цілей

Україна, Неділя 09 березня 2025 18:05
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Повітряні сили підбили підсумки за тиждень: збито 700 ворожих цілей Фото: Повітряні сили підвели підсумки за тиждень (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Повітряні сили ЗСУ підбили підсумки за останній тиждень. Загалом знищено 700 засобів повітряного нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Військові розповіли, що протягом тижня з 3 по 9 березня протиповітряною обороною збито 700 засобів повітряного нападу противника. Серед них:

  • 25 крилатих ракет Х-101;
  • 8 крилатих ракет Калібр;
  • 1 крилату ракету Іскандер-К;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
  • 520 ударних дронів типу Shahed;
  • 39 розвідувальних дронів;
  • 106 дронів інших типів.

Крім того, за останній тиждень тактична авіація Повітряних сил здійснила понад 120 літаковильотів на:

  • вогневе ураження та авіаційна підтримка військ - 44;
  • винищувальне авіаційне прикриття - 80;
  • повітряна розвідка - 21.

Військові розповіли, що пілоти Повітряних сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами та ракетами різних типів, в результаті чого було уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.

Водночас, за тиждень підрозділами БпАК Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 1134 бойові вильоти:

  • 1029 розвідувальних вильотів БПЛА;
  • 105 скидів та удари FPV-дронами.

Внаслідок чого ліквідовано:

  • до 70 осіб живої сили;
  • спеціальну техніку;
  • 20 укриттів та позицій противника.

Втрати РФ в Україні

Нагадаємо, що загалом минулої доби втрати РФ становили 1180 військових.

Також українські воїни знешкодили 6 танків, 14 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, три РСЗВ, два засоби ППО, 190 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 142 автомобілі та одиницю спеціальної техніки окупантів.

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