Повітряні сили підбили підсумки за тиждень: збито 700 ворожих цілей
Повітряні сили ЗСУ підбили підсумки за останній тиждень. Загалом знищено 700 засобів повітряного нападу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
Військові розповіли, що протягом тижня з 3 по 9 березня протиповітряною обороною збито 700 засобів повітряного нападу противника. Серед них:
- 25 крилатих ракет Х-101;
- 8 крилатих ракет Калібр;
- 1 крилату ракету Іскандер-К;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
- 520 ударних дронів типу Shahed;
- 39 розвідувальних дронів;
- 106 дронів інших типів.
Крім того, за останній тиждень тактична авіація Повітряних сил здійснила понад 120 літаковильотів на:
- вогневе ураження та авіаційна підтримка військ - 44;
- винищувальне авіаційне прикриття - 80;
- повітряна розвідка - 21.
Військові розповіли, що пілоти Повітряних сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами та ракетами різних типів, в результаті чого було уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.
Водночас, за тиждень підрозділами БпАК Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 1134 бойові вильоти:
- 1029 розвідувальних вильотів БПЛА;
- 105 скидів та удари FPV-дронами.
Внаслідок чого ліквідовано:
- до 70 осіб живої сили;
- спеціальну техніку;
- 20 укриттів та позицій противника.
Втрати РФ в Україні
Нагадаємо, що загалом минулої доби втрати РФ становили 1180 військових.
Також українські воїни знешкодили 6 танків, 14 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, три РСЗВ, два засоби ППО, 190 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 142 автомобілі та одиницю спеціальної техніки окупантів.
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