Синоптики дали прогноз на другий робочий тиждень березня в Україні

Початок нового робочого тижня в Україні буде сонячним і сухим. А наприкінці п'ятиденки серйозно задощить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Понеділок, 10 березня

У понеділок, 10 березня, дощів не передбачається. Вночі практично скрізь очікується плюсова температура, максимально до +5 градусів, наприклад, у Криму і в Києві. Щоправда, у Луганській області варто очікувати невеликий мороз, до -1.

Вдень буде по-справжньому весняна погода, максимально до +20 градусів на Прикарпатті. У більшості регіонів прогріється до +18 градусів. Мінімально вдень буде до +14 градусів - у Донецькій та Луганській областях.

У Києві без опадів, вночі до +5, вдень до +18 градусів.



Погода в Україні 10 березня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 11 березня

У вівторок, 11 березня, в Україну зайдуть невеликі опади, а в більшості регіонів очікується хмарна погода. Дощі ймовірні на Закарпатті, Прикарпатті, у Чернівецькій області.

Вночі будуть "плюси", до того ж у деяких західних областях, наприклад на Прикарпатті, Закарпатті, у Волинській, Львівській областях до +8,+9 градусів. Найхолодніше вночі буде в Харківській області, у межах 0...+2.

Удень у більшості регіонів буде +17,+18 градусів, залежно від регіону. Але будуть і "холодні" області. Наприклад, на Закарпатті, у Донецькій та Луганській областях, максимально температура підніметься лише до +14.

У Києві буде без опадів, вночі до +5, вдень до +18 градусів.



Погода в Україні 11 березня (meteo.gov.ua)

Середа, 12 березня

У середу, 12 березня, дощі накриють більшу частину регіонів України. Опадів не буде:

на півдні;

у Кіровоградській, Запорізькій;

у Донецькій та Луганській областях.

Незважаючи на опади, температура і вночі, і вдень буде досить високою. Максимально в Одеській області вночі очікується до +10 градусів.

Вдень у тій же Одеській області та в Криму буде до +21 градуса. Найхолодніше вдень буде, наприклад, у Сумській та Волинській областях, до +16.

А в більшості регіонів удень буде +17, +18. У Києві дощитиме, вночі до +9, удень до +18.

Погода в Україні 12 березня (meteo.gov.ua)

Четвер, 13 березня

У четвер, 13 березня, в Україні дощі пройдуть повсюдно. Водночас навіть уночі температура в більшості регіонів триматиметься в межах +9, +10 градусів, а в Одеській області та в Криму вночі очікується до +11 градусів.

Вдень температура трохи спаде, але все одно буде весняною. Максимально денні "плюси" піднімуться до +18 градусів - у Донецькій, Луганській, Одеській областях та в Криму.

При цьому в частині регіонів удень температура буде мінімальною, до +13 градусів. Такою вона буде в Києві. Вночі в столиці буде до +9 градусів.



Погода в Україні 13 березня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 14 березня

У п'ятницю, 14 березня, дощі втримаються в Україні, причому повсюдно. Вночі буде тепло, у межах +6...+8 градусів, на півдні до +9.

Удень також буде тепло, незважаючи на опади. Максимально вдень буде в Харківській області, до +19 градусів. Причому навіть на півдні вдень буде холодніше, до +17, а в Одеській області - до +15.

У Києві також дощитиме, вночі до +9, удень до +16 градусів.

Погода в Україні 14 березня (meteo.gov.ua)