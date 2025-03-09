Магучіх втретє поспіль виграла чемпіонат Європи в приміщенні

9 березня на чемпіонаті Європи з легкої атлетики уприміщенні в нідерландському Апелдорні відбувся фінал жіночих стрибків у висоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

Єдиною представницею України у фіналі була олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу Ярослава Магучіх.

Українка пропустила дві перші висоти – 1,85 та 1,89 м та почала виступи, коли планку підняли на 1,92 м. До того часу дві з дев'яти учасниць фіналу вже зійшли з дистанції. Угорка Ліліанна Баторі не справилася зі стартовим завданням. А чорногорка Марія Вуковіч не взяла другу висоту.

1,92 м Магучіх взяла спокійно з першої спроби. Також одразу планка підкорилася шведці Енглі Нільссон (для неї це був найкращий результат у кар'єрі). З другої спроби висоту взяли сербка Ангеліна Топіч, з третьої – Морган Лейк з Великої Британії та Крістіна Гонзель з Німеччини. Таким чином після даного етапу в секторі залишились тільки п'ять спортсменок.

Далі – 1,95 м. Магучіх єдиною з учасниць взяла її з першої спроби. З другої – справилась Топіч. Не взяли висоту -- Нільссон та Гонзель. А Лейк після невдачі вирішила ризикнути і перенесла дві свої спроби на 1,97.

Таким чином на 1,97 м вийшли тільки три атлетки: Магучіх, Топіч та Лейк з негарантованим результатом. Магучіх взяла планку одразу. Лейк провалила дві свої спроби, подарувавши "бронзу" 19-річній Нільссон. А Топіч - вирішила пропустити висоту і перенесла спроби на 1,99 м.

Тож лише Магучіх і Топіч зійшлися в битві за "золото". Топіч провалює першу спробу на 1,99 м, Магучіх відповідає взаємністю. Сербка не справилась з висотою і вдруге - Магучіх впевнено перелетіла перешкоду. А Топіч схибила й втретє.

Таким чином Магучіх стала чемпіонко на третьому Євро у приміщенні поспіль. Раніше вона брала "золото" не континентальних чемпіонатах у 2021 та 2023 роках. Українка стала другою спортсменкою в історії, яка тричі поспіль вигравала чемпіонат Європи у приміщенні. Першою легкоатлеткою, якій підкорилось таке досягнення, стала німкеня Розмарі Аккерман. Вона вигравала стрибки у висоту на ЧЄ у 1974, 1975 і 1976 роках.

Легка атлетика, чемпіонат Європи в приміщені-2025, стрибки у висоту (жінки)