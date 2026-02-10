UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Маршрути потягів на Сумщині змінили через обстріли: як доїхати до Харкова та Києва

Ілюстративне фото: "Укрзалізниця" змінює курсування потягів на Сумщині (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

"Укрзалізниця" тимчасово скоригувала маршрути частини поїздів на Сумському напрямку через постійну загрозу обстрілів залізничної інфраструктури області.

Як зазначили в УЗ, попри зміни у маршрутах було запущено новий щоденний швидкий поїзд, який забезпечить зручні пересадки та сполучення з іншими регіонами.

Які поїзди змінили маршрути

Через безпекові причини змінено маршрути транзитних поїздів:

  • №45/46 Ужгород - Харків
  • №113/114 Ужгород - Харків

Тепер вони курсуватимуть південніше - через Лубни, Миргород, Полтаву та Люботин.

Новий щоденний поїзд Харків - Суми

Для збереження зручного сполучення призначено додатковий швидкий поїзд №213/214 Харків-Суми, який курсує щоденно.

Розклад:

  • Харків-Суми: 09:00 - 12:17
  • Суми-Харків: 12:57 - 16:01

Поїзд зупинятиметься у Люботині, Богодухові, Кириківці та Тростянці і стане ключовим для пересадок у двох напрямках.

Пересадки на інші напрямки

У Харкові пасажири зможуть здійснити пересадку на сім поїздів далекого сполучення, зокрема до Ужгорода, Одеси, Чернівців, Перемишля та інших міст.

У Сумах гарантована пересадка на поїзд №775/776 Суми - Київ, з якого в столиці доступні подальші пересадки більш ніж на 30 напрямків по Україні.

Як планувати поїздку

В "Укрзалізниці" радять під час купівлі квитків у застосунку або на сайті обирати опцію "з пересадками" - система автоматично запропонує оптимальні маршрути та доступні варіанти подорожі.

Ситуація на залізниці

Протягом кількох днів російські війська інтенсивно обстрілювали Конотоп.

27 січня окупанти атакували дронами пасажирський потяг сполученням "Чоп - Харків - Барвінкове" у Харківській області, внаслідок чого загинули та постраждали пасажири. Після цього "Укрзалізниця" повідомила про скасування частини рейсів і тимчасові зміни в розкладі приміського сполучення в регіоні.

У ніч на 8 лютого російські війська знову завдали удару по залізничній інфраструктурі Чернігівської області, через що було скасовано низку поїздів.

Раніше компанія також обмежила рух між Дніпром і Запоріжжям на тлі атак на інфраструктуру та фіксації ворожих безпілотників поблизу маршрутів. За останні дні російські дрони завдали щонайменше семи ударів по об’єктах залізниці в Україні.

Крім того, напередодні стало відомо, що Росія посилила атаки на цивільну залізничну інфраструктуру на півночі країни: дрони пошкодили локомотив, дизель-поїзд і колії на Сумщині та Чернігівщині, поранивши працівника залізниці.

