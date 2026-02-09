Б'ють по людях та потягах: РФ розгорнула системний терор залізниці на півночі України

Росія посилила удари по цивільній залізничній інфраструктурі на півночі України - дрони вразили локомотив, дизель-поїзд та колії на Сумщині й Чернігівщині, поранивши працівника залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.

Удари по станціях і коліях

За його даними, на станції Конотоп ворожий безпілотник вразив локомотив, який мав приєднатися до пасажирського поїзда. А поблизу станції Терещенська пошкоджено залізничну колію, через що рух тимчасово обмежували для проведення ремонтних робіт.

Є поранений працівник

Відомо, що один із безпілотників влучив у службовий автомобіль залізничників, які прямували для відновлення колії. Один працівник отримав осколкові поранення та був госпіталізований, інших членів бригади евакуювали.

Пошкоджено дизель-поїзд

На Чернігівщині, на станції Сновськ, внаслідок атаки було уражено дизель-поїзд. Пожежу оперативно ліквідували, наразі тривають відновлювальні роботи, рух поїздів забезпечено.

У ДСНС показали наслідки

Рятувальники показали наслідки атаки російських військ на залізницю у Сумській області, зокрема у Конотопському районі. Внаслідок влучання БпЛА по території залізничної станції виникло загоряння електропотяга.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.