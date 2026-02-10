Маршруты поездов на Сумщине изменили из-за обстрелов: как доехать до Харькова и Киева

"Укрзализныця" временно скорректировала маршруты части поездов на Сумском направлении из-за постоянной угрозы обстрелов железнодорожной инфраструктуры области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Как отметили в УЗ, несмотря на изменения в маршрутах был запущен новый ежедневный скорый поезд, который обеспечит удобные пересадки и сообщение с другими регионами.
По причинам безопасности изменены маршруты транзитных поездов:
Теперь они будут курсировать южнее - через Лубны, Миргород, Полтаву и Люботин.
Для сохранения удобного сообщения назначен дополнительный скорый поезд №213/214 Харьков-Сумы, который курсирует ежедневно.
Расписание:
Поезд будет останавливаться в Люботине, Богодухове, Кириковке и Тростянце и станет ключевым для пересадок в двух направлениях.
В Харькове пассажиры смогут осуществить пересадку на семь поездов дальнего следования, в частности в Ужгород, Одессу, Черновцы, Перемышль и другие города.
В Сумах гарантирована пересадка на поезд №775/776 Сумы - Киев, с которого в столице доступны дальнейшие пересадки более чем на 30 направлений по Украине.
В "Укрзализныце" советуют при покупке билетов в приложении или на сайте выбирать опцию "с пересадками" - система автоматически предложит оптимальные маршруты и доступные варианты путешествия.
В течение нескольких дней российские войска интенсивно обстреливали Конотоп.
27 января оккупанты атаковали дронами пассажирский поезд сообщением "Чоп - Харьков - Барвенково" в Харьковской области, в результате чего погибли и пострадали пассажиры. После этого "Укрзализныця" сообщила об отмене части рейсов и временных изменениях в расписании пригородного сообщения в регионе.
В ночь на 8 февраля российские войска снова нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Черниговской области, из-за чего был отменен ряд поездов.
Ранее компания также ограничила движение между Днепром и Запорожьем на фоне атак на инфраструктуру и фиксации вражеских беспилотников вблизи маршрутов. За последние дни российские дроны нанесли по меньшей мере семь ударов по объектам железной дороги в Украине.
Кроме того, накануне стало известно, что Россия усилила атаки на гражданскую железнодорожную инфраструктуру на севере страны: дроны повредили локомотив, дизель-поезд и пути на Сумщине и Черниговщине, ранив работника железной дороги.