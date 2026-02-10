RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Маршруты поездов на Сумщине изменили из-за обстрелов: как доехать до Харькова и Киева

Иллюстративное фото: "Укрзализныця" меняет курсирование поездов на Сумщине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

"Укрзализныця" временно скорректировала маршруты части поездов на Сумском направлении из-за постоянной угрозы обстрелов железнодорожной инфраструктуры области.

Как отметили в УЗ, несмотря на изменения в маршрутах был запущен новый ежедневный скорый поезд, который обеспечит удобные пересадки и сообщение с другими регионами.

Какие поезда изменили маршруты

По причинам безопасности изменены маршруты транзитных поездов:

  • №45/46 Ужгород - Харьков
  • №113/114 Ужгород - Харьков

Теперь они будут курсировать южнее - через Лубны, Миргород, Полтаву и Люботин.

Новый ежедневный поезд Харьков - Сумы

Для сохранения удобного сообщения назначен дополнительный скорый поезд №213/214 Харьков-Сумы, который курсирует ежедневно.

Расписание:

  • Харьков-Сумы: 09:00 - 12:17
  • Сумы-Харьков: 12:57 - 16:01

Поезд будет останавливаться в Люботине, Богодухове, Кириковке и Тростянце и станет ключевым для пересадок в двух направлениях.

Пересадки на другие направления

В Харькове пассажиры смогут осуществить пересадку на семь поездов дальнего следования, в частности в Ужгород, Одессу, Черновцы, Перемышль и другие города.

В Сумах гарантирована пересадка на поезд №775/776 Сумы - Киев, с которого в столице доступны дальнейшие пересадки более чем на 30 направлений по Украине.

Как планировать поездку

В "Укрзализныце" советуют при покупке билетов в приложении или на сайте выбирать опцию "с пересадками" - система автоматически предложит оптимальные маршруты и доступные варианты путешествия.

 

Ситуация на железной дороге

В течение нескольких дней российские войска интенсивно обстреливали Конотоп.

27 января оккупанты атаковали дронами пассажирский поезд сообщением "Чоп - Харьков - Барвенково" в Харьковской области, в результате чего погибли и пострадали пассажиры. После этого "Укрзализныця" сообщила об отмене части рейсов и временных изменениях в расписании пригородного сообщения в регионе.

В ночь на 8 февраля российские войска снова нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Черниговской области, из-за чего был отменен ряд поездов.

Ранее компания также ограничила движение между Днепром и Запорожьем на фоне атак на инфраструктуру и фиксации вражеских беспилотников вблизи маршрутов. За последние дни российские дроны нанесли по меньшей мере семь ударов по объектам железной дороги в Украине.

Кроме того, накануне стало известно, что Россия усилила атаки на гражданскую железнодорожную инфраструктуру на севере страны: дроны повредили локомотив, дизель-поезд и пути на Сумщине и Черниговщине, ранив работника железной дороги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьУкрзализныцяПоезд