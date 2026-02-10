Обмеження, скасування й автобусні об'їзди: в УЗ пояснили, куди потягом сьогодні не доїхати

"Укрзалізниця" запровадила низку оперативних змін у русі поїздів через безпекову ситуацію. На деяких ділянках рейси обмежили або скасували, замінивши їх автобусними трансферами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Сумська та Чернігівська області

Згідно з інформацією компанії, у Сумській та Чернігівській областях України можливі оперативні зміни:

як у регіональному сполученні;

так і у приміському сполученні.

Крім того, з учорашнього дня (понеділка, 9 лютого) було обмежено:

регіональні рейси - до/з Конотопа;

приміські рейси - до/з станції "Кролевець".

У Чернігівській області тимчасово не курсуватимуть поїзди "Сновськ - Бахмач" і зворотно.

Харківська область

У Харківській області ділянка "Лозова - Барвінкове - Краматорськ" і надалі залишається зоною підвищеного ризику.

"Проїзд на цій ділянці забезпечуємо автобусним об'їздом", - розповіли в "Укрзалізниці".

Запорізька область

У Запорізькій області, за інформацією компанії, "триває посилений моніторинг безпекової ситуації".

Уточнюється, що залежно від обстановки можуть:

як пропускати поїзди;

так і залучати автобусні трансфери.

"Просимо пасажирів уважно слухати інструкції поїзних бригад і вокзальних стюардів", - наголосили у прес-службі УЗ.

Хто допомагає УЗ і пасажирам

"Окремо дякуємо БФ "Проліска" за допомогу з автобусними трансферами на запорізькому та краматорському напрямках, а також за підтримку в евакуації цивільних з Донеччини до наших евакорейсів на Харківщині", - йдеться у публікації УЗ.

Українцям пояснили, що під час трансферів команда "Проліски" допомагає:

з організацією посадки;

з реєстрацією пасажирів на борту.

"Продовжуємо рух і ставимо безпеку в пріоритет", - підсумували у компанії.

Оперативний статус руху поїздів УЗ в окремих регіонах (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)