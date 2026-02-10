ua en ru
Вт, 10 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Обмеження, скасування й автобусні об'їзди: в УЗ пояснили, куди потягом сьогодні не доїхати

Вівторок 10 лютого 2026 11:52
UA EN RU
Обмеження, скасування й автобусні об'їзди: в УЗ пояснили, куди потягом сьогодні не доїхати "Укрзалізниця" змінює рух у різних областях через загрозу ворожих атак (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

"Укрзалізниця" запровадила низку оперативних змін у русі поїздів через безпекову ситуацію. На деяких ділянках рейси обмежили або скасували, замінивши їх автобусними трансферами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Читайте також: Б'ють по людях і потягах: РФ розгорнула системний терор залізниці на півночі України

Сумська та Чернігівська області

Згідно з інформацією компанії, у Сумській та Чернігівській областях України можливі оперативні зміни:

  • як у регіональному сполученні;
  • так і у приміському сполученні.

Крім того, з учорашнього дня (понеділка, 9 лютого) було обмежено:

  • регіональні рейси - до/з Конотопа;
  • приміські рейси - до/з станції "Кролевець".

У Чернігівській області тимчасово не курсуватимуть поїзди "Сновськ - Бахмач" і зворотно.

Харківська область

У Харківській області ділянка "Лозова - Барвінкове - Краматорськ" і надалі залишається зоною підвищеного ризику.

"Проїзд на цій ділянці забезпечуємо автобусним об'їздом", - розповіли в "Укрзалізниці".

Запорізька область

У Запорізькій області, за інформацією компанії, "триває посилений моніторинг безпекової ситуації".

Уточнюється, що залежно від обстановки можуть:

  • як пропускати поїзди;
  • так і залучати автобусні трансфери.

"Просимо пасажирів уважно слухати інструкції поїзних бригад і вокзальних стюардів", - наголосили у прес-службі УЗ.

Хто допомагає УЗ і пасажирам

"Окремо дякуємо БФ "Проліска" за допомогу з автобусними трансферами на запорізькому та краматорському напрямках, а також за підтримку в евакуації цивільних з Донеччини до наших евакорейсів на Харківщині", - йдеться у публікації УЗ.

Українцям пояснили, що під час трансферів команда "Проліски" допомагає:

  • з організацією посадки;
  • з реєстрацією пасажирів на борту.

"Продовжуємо рух і ставимо безпеку в пріоритет", - підсумували у компанії.

Обмеження, скасування й автобусні об'їзди: в УЗ пояснили, куди потягом сьогодні не доїхатиОперативний статус руху поїздів УЗ в окремих регіонах (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ готує нові тарифи й пояснювали, для яких вагонів квитки подорожчають, а де ціна не зміниться.

Крім того, ми повідомляли, як УЗ може перейти на європейську модель замовлень послуг і що це означає.

Читайте також, як економити на квитках УЗ за новими правилами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Інфраструктура Атака дронів Автобуси Поїзди Подорожі Ракетна атака Потяги Пасажири
Новини
Україна вступить в ЄС до 2027 року? Politico розкрило план із 5 кроків
Україна вступить в ЄС до 2027 року? Politico розкрило план із 5 кроків
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ