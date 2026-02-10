Обмеження, скасування й автобусні об'їзди: в УЗ пояснили, куди потягом сьогодні не доїхати
"Укрзалізниця" запровадила низку оперативних змін у русі поїздів через безпекову ситуацію. На деяких ділянках рейси обмежили або скасували, замінивши їх автобусними трансферами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Читайте також: Б'ють по людях і потягах: РФ розгорнула системний терор залізниці на півночі України
Сумська та Чернігівська області
Згідно з інформацією компанії, у Сумській та Чернігівській областях України можливі оперативні зміни:
- як у регіональному сполученні;
- так і у приміському сполученні.
Крім того, з учорашнього дня (понеділка, 9 лютого) було обмежено:
- регіональні рейси - до/з Конотопа;
- приміські рейси - до/з станції "Кролевець".
У Чернігівській області тимчасово не курсуватимуть поїзди "Сновськ - Бахмач" і зворотно.
Харківська область
У Харківській області ділянка "Лозова - Барвінкове - Краматорськ" і надалі залишається зоною підвищеного ризику.
"Проїзд на цій ділянці забезпечуємо автобусним об'їздом", - розповіли в "Укрзалізниці".
Запорізька область
У Запорізькій області, за інформацією компанії, "триває посилений моніторинг безпекової ситуації".
Уточнюється, що залежно від обстановки можуть:
- як пропускати поїзди;
- так і залучати автобусні трансфери.
"Просимо пасажирів уважно слухати інструкції поїзних бригад і вокзальних стюардів", - наголосили у прес-службі УЗ.
Хто допомагає УЗ і пасажирам
"Окремо дякуємо БФ "Проліска" за допомогу з автобусними трансферами на запорізькому та краматорському напрямках, а також за підтримку в евакуації цивільних з Донеччини до наших евакорейсів на Харківщині", - йдеться у публікації УЗ.
Українцям пояснили, що під час трансферів команда "Проліски" допомагає:
- з організацією посадки;
- з реєстрацією пасажирів на борту.
"Продовжуємо рух і ставимо безпеку в пріоритет", - підсумували у компанії.
Оперативний статус руху поїздів УЗ в окремих регіонах (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
