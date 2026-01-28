В "Укрзалізниці" попередили пасажирів про повне скасування низки поїздів

На частині приміських маршрутів Харківської області тимчасово змінюється графік руху поїздів - пасажирів просять зважати на коригування та стежити за оновленнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці" в мережі Telegram.

У Харківській області 28 січня рух деяких приміських поїздів буде призупинено.

Тимчасово не курсуватимуть такі рейси: поїзд №6809 за маршрутом Близнюки - Гусарівка та поїзд №6812 за маршрутом Гусарівка - Лозова.

Рекомендації для пасажирів

Пасажирам рекомендується заздалегідь планувати поїздки, зважати на призупинення зазначених рейсів та шукати альтернативні маршрути.

У разі потреби можна звернутися до кас або онлайн-сервісів для уточнення інформації про рух інших поїздів і доступні пересадки.

Оновлення та повідомлення

Залізничне відомство пообіцяло інформувати про будь-які подальші зміни в графіку руху. Пасажирів просять стежити за офіційними повідомленнями та повідомленнями на станціях, щоб своєчасно реагувати на коригування та мінімізувати можливі незручності.

Адміністрація висловлює вдячність за розуміння та співпрацю пасажирів у цей період і нагадує про необхідність дотримуватися правил безпеки на залізничних платформах. Особливо це стосується у випадках оголошення повітряних тривог, під час яких поїзди та залізничні станції можуть стати об'єктом ворожого удару.