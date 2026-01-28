ua en ru
Ср, 28 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В "Укрзалізниці" попередили пасажирів про повне скасування низки поїздів

Україна, Харків, Середа 28 січня 2026 07:30
UA EN RU
В "Укрзалізниці" попередили пасажирів про повне скасування низки поїздів Фото: "Укрзалізниця" (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

На частині приміських маршрутів Харківської області тимчасово змінюється графік руху поїздів - пасажирів просять зважати на коригування та стежити за оновленнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці" в мережі Telegram.

У Харківській області 28 січня рух деяких приміських поїздів буде призупинено.

Тимчасово не курсуватимуть такі рейси: поїзд №6809 за маршрутом Близнюки - Гусарівка та поїзд №6812 за маршрутом Гусарівка - Лозова.

Рекомендації для пасажирів

Пасажирам рекомендується заздалегідь планувати поїздки, зважати на призупинення зазначених рейсів та шукати альтернативні маршрути.

У разі потреби можна звернутися до кас або онлайн-сервісів для уточнення інформації про рух інших поїздів і доступні пересадки.

Оновлення та повідомлення

Залізничне відомство пообіцяло інформувати про будь-які подальші зміни в графіку руху. Пасажирів просять стежити за офіційними повідомленнями та повідомленнями на станціях, щоб своєчасно реагувати на коригування та мінімізувати можливі незручності.

Адміністрація висловлює вдячність за розуміння та співпрацю пасажирів у цей період і нагадує про необхідність дотримуватися правил безпеки на залізничних платформах. Особливо це стосується у випадках оголошення повітряних тривог, під час яких поїзди та залізничні станції можуть стати об'єктом ворожого удару.

Нагадуємо, що в кількох регіонах України зафіксовано перебої в русі приміських поїздів, пасажирам рекомендується зважати на зміни в графіку та заздалегідь планувати поїздки.

У Харківській області затримуються рейси №6856 Лиманівка - Харків-Пасажирський (близько півтори години), №6527 Харків-Пасажирський - Дубове (1 година 18 хвилин) і №6428 Ізюм - Шебелинка (до 2,5 годин).

Аналогічна нестабільність спостерігається в Одеській області, де затримки становлять від 30 хвилин до 4 годин і зачіпають поїзди №6259 Вапнярка - Одеса, №6256 і №6258 Одеса - Вапнярка, а також рейс №6277 Подільськ - Одеса.

Пасажирам, які прибули із запізненням, надають тимчасове перебування в залах очікування та гарячі напої.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Війна в Україні Обстріл Харкова Поїзди
Новини
Приліт у 17-поверхівку, потрощені авто: з'явилися фото наслідків атаки на Київ
Приліт у 17-поверхівку, потрощені авто: з'явилися фото наслідків атаки на Київ
Аналітика
Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін