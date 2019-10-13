МВФ может не дать Украине новый кредит из-за ситуации с ПриватБанком, - НБУ

Фото: Екатерина Рожкова (facebook.com/ekrozhkova)

Рожкова заявила, что переговоры между Украиной и МВФ о новом кредите могут замедлиться

Заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила, что переговоры между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) о новом кредите могут замедлиться из-за спора с олигархом Игорем Коломойским по "ПриватБанку". Об этом она сказала в интервью Reuters.

Она напомнила, что сейчас правительство Украины ведет переговоры о новой кредитной программе МВФ объемом 3,9 млрд долларов, однако размер программы может быть увеличен до 8 млрд.

"Обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблем "ПриватБанка". Это для них и для международного сообщества - красная линия", - сказала Рожкова.

Кроме того, замглавы НБУ предупредила об опасности для инвестиционного климата Украины, если спор не урегулируют. По ее мнению, вопрос "ПриватБанка" должен быть решен не путем расчетов с бывшими владельцами.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом может быть подписана в декабре. Премьер отметил, что к моменту подписания документа будет несколько этапов.

Кроме того, издание Bloomberg писало, что Украина договаривается с Международным валютным фондом о новой программе расширенного финансирования EFF объемом 5 млрд долларов.