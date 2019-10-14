В Киеве скорая столкнулась с автомобилем, есть жертвы

Фото: на месте ДТП со скорой (dtp.kiev.ua)

В результате ДТП погибли водитель скорой помощи и фельдшер

В Киеве в результате столкновения автомобиля скорой помощи с легковым автомобилем Peugeot вечером в воскресенье, 13 октября, погибли водитель скорой и фельдшер, пятеро человек, в том числе трое детей, пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали женщина-водитель Peugeot и двое детей, находившихся с ней в автомобиле, все они госпитализированы.

Еще один пострадавший ребенок - пациент, которого везла скорая помощь.

По неподтвержденной информации, Peugeot двигалась по ул. Ватутина на зеленый свет, а скорая с больным ребенком - на красный с Маяковского на Перова. Врезавшись в автомобиль, она опрокинулась, водитель скорой погиб на месте, фельдшер - по дороге в больницу.

Еще один врач скорой госпитализирован в критическом состоянии.

Фото: на месте ДТП со скорой в Киеве

UPD: внаслідок #ДТП загинув водій швидкої та фельдшер. Только что на Керченской площади произошло #ДТП с участием кареты скорой помощи. В результате аварии авто медиков оказалось на боку. Водители, которые проезжали рядом, поставили авто на колеса. Есть пострадавшие. Детали аварии уточняются. Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 13 жовтня 2019 р.

Напомним, 10 октября в Киеве на перекрестке улиц Антоновича и Жилянской произошло дорожно-траспортное происшествие с участием легкового автомобиля Ford и скорой помощи, в результате которого карета скорой перевернулась.