Сборная Украины благодаря победе над Португалией вышла на Евро-2020

Команда Андрея Шевченко гарантировала себе первое место в группе

Сборная Украины в Киеве на НСК "Олимпийский" обыграла команду Португалии в рамках отборочного матча Евро-2020 со счетом 2:1. Благодаря этой победе команда Андрея Шевченко за тур до конца квалификации гарантировала себе выход на чемпионат Европы с первого места.

Счет на 6 минуте поединка открыл форвард "сине-желтых" Роман Яремчук. Удвоил преимущество Украины на 27 минуте полузащитник Андрей Ярмоленко после идеальной передачи Виталия Миколенко.

Португалия отыграла один мяч во втором тайме после точного удара Роналду с пенальти за спорный момент - игру рукой Тараса Степаненко, а самого полузащитника удалили с поля. Но даже играя в меньшинстве против действующего чемпиона турнира команда Андрея Шевченко удержала победный счет.

Таким образом, впервые в истории украинцы вышли на чемпионат Европы напрямую. Ранее Украина играла на Евро дважды - в 2012 как хозяйка турнира, а в 2016 году команда попала на турнир через плей-офф.

Следующий матч Украина сыграет на выезде с Сербией 17 ноября, который уже не будет иметь турнирного значения.

Ранее досрочные путевки на турнир завоевали Бельгия, Италия, Россия и Польша.