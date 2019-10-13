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В Германии заявили, что "Северный поток-2" будет достроен

Новости » Энергетика    13.10.2019 - 18:29
В Германии заявили, что "Северный поток-2" будет достроен
Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауэр (facebook.com/Annegret KrampKarrenbauer)

Министр обороны Германии заявила, что не существует возможностей остановить строительство газопровода

Министр обороны Германии и президент Христианско-демократического союза (ХДС) Анегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не существует возможностей остановить строительство российского газопровода "Северного потока-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Крамп-Карренбауэр в Риге заявила, что "Северный поток-2 - сложный проект.

"Было бы нечестно создавать впечатление, что, учитывая текущее состояние работы и заключенные договоры, строительство газопровода все еще может быть прекращено", - заявила она.

Вместе с тем глава ХДС заявила, что правительство Германии делает все, чтобы в переговоры с Россией входила безопасность стран Восточной Европы.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сохранение транзита российского газа через Украину и вопросы по реализации проекта "Северный поток - 2" связаны друг с другом. По словам Меркель, во время разговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным она не однократно поднимала вопрос о транзите газа через Украину.

Ранее РБК-Украина сообщало, что представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что власти Германии настаивает на продолжении газового транзита через территорию Украины. По его словам, продолжение роли Украины как транзитного государства является необходимостью.

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