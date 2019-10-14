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Марш 14 октября в Киеве: главное

Новости » Общество    14.10.2019 - 06:00
Марш 14 октября в Киеве: главное
Фото: Марш на День защитника (РБК-Украина)

На День защитника в столице запланировано несколько массовых акций

Марш на День защитника Украины традиционно проходит в столице 14 октября. Все подробности празднования - в материале РБК-Украина.

День защитника 2019

Государственный праздник в честь защитников Украины отмечается с 2015 года. Он совпадает также с Днем украинского казачества, Днем создания Украинской повстанческой армии и православным праздником Покрова Богородицы. По традиции, 14 октября поздравляют военнослужащих, политические и общественные организации проводят марши.

В 2019 году в День защитника пройдет марш “Нет капитуляции!”, шествие националистов “Захистимо українську землю!”. Также 14 октября запланирована массовая акция в поддержку осужденного в Италии военного Нацгварции Виталия Маркива.

Марш против капитуляции

Лидер “Нацкорпуса” Андрей Билецкий анонсировал марш в Киеве 14 октября.

Марш 14 октября "Нет капитуляции!"Фото: Марш 14 октября "Нет капитуляции!" (facebook.com/veteranua)

Приуроченную к празднику акцию организуют в знак протеста реализации “формулы Штайнмайера”.

Помимо “Национального корпуса” в мероприятии будут принимать участие представители партии “Демократична сокира”, активисты ветеранских и общественных организаций из разных регионов Украины.

Акция “Нет капитуляции!” стартует 14 октября в 16:00 в парке им. Т.Г. Шевченко.

Марш УПА ко Дню защитника Украины

14 октября 2019 отмечается 77-я годовщина создания Украинской повстанческой армии. Традиционно в этот день националисты проводят свой марш.

Организатором марша “Захистимо ураїнську землю!” выступает Всеукраинское объединение “Свобода”. Мероприятие начнется в 13:00 14 октября с митинга у памятника в парке Тараса Шевченко. Затем колонна участников проследует маршем по центру Киева.

Марш УПА 14 октябряФото: Марш УПА 14 октября (facebook.com/SvobodaKyiv)

Марш защитника Украины на Михайловской площади

Активисты акции #FreeMarkiv проведут марш в поддержку воина Национальной гвардии Виталия Маркива 14 октября в 11:00 на Михайловской площади.

В День защитника организаторы мероприятия выступят с требованием законного правосудия для украинского воина, который был осужден в Италии на 24 года лишения свободы.

Маркива обвиняют в убийстве итальянского журналиста во время боевых действий поблизости Славянска Донецкой области в 2014 году. Участники марша пройдут от здания МИД Украины до посольства Италии.

Как прошел марш ко Дню защитника в 2018 году

В прошлом году на празднование 14 октября в центре столицы собралось более 10 тысяч активистов. Марш националистов к 76-й годовщине основания УПА прошел по бульвару Тараса Шевченко, Крещатику до Европейской площади и завершился торжественным митингом. Участники колонны скандировали лозунги, несли зажженные дымовые шашки.

Марш 14 октября 2018Фото: Марш 14 октября в Киеве (РБК-Украина)

Не обошлось и без стычек с правоохранительными органами.

Активисты собирались пронести палатку на Майдан Незалежности, но полицейские ее отобрали. Из-за этого в начале улицы Михайловской состоялась стычка. Стороны использовали дубинки и слезоточивый газ.

Митингующие ОУН в День защитника Украины 2018 пытались снести памятник рабочим завода "Арсенал", позже они начали закидывать его яйцами. Также они закидывали яйцами памятник Ватутину в Мариинском парке.

Участие в Марше защитников Украины приняли почти 12 тыс. человек, - полиция В Киеве прошел марш националистов (фоторепортаж)
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