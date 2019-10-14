Марш 14 октября в Киеве: главное

На День защитника в столице запланировано несколько массовых акций
Марш на День защитника Украины традиционно проходит в столице 14 октября. Все подробности празднования - в материале РБК-Украина.
Государственный праздник в честь защитников Украины отмечается с 2015 года. Он совпадает также с Днем украинского казачества, Днем создания Украинской повстанческой армии и православным праздником Покрова Богородицы. По традиции, 14 октября поздравляют военнослужащих, политические и общественные организации проводят марши.
В 2019 году в День защитника пройдет марш “Нет капитуляции!”, шествие националистов “Захистимо українську землю!”. Также 14 октября запланирована массовая акция в поддержку осужденного в Италии военного Нацгварции Виталия Маркива.
Лидер “Нацкорпуса” Андрей Билецкий анонсировал марш в Киеве 14 октября.
Фото: Марш 14 октября "Нет капитуляции!" (facebook.com/veteranua)
Приуроченную к празднику акцию организуют в знак протеста реализации “формулы Штайнмайера”.
Помимо “Национального корпуса” в мероприятии будут принимать участие представители партии “Демократична сокира”, активисты ветеранских и общественных организаций из разных регионов Украины.
Акция “Нет капитуляции!” стартует 14 октября в 16:00 в парке им. Т.Г. Шевченко.
14 октября 2019 отмечается 77-я годовщина создания Украинской повстанческой армии. Традиционно в этот день националисты проводят свой марш.
Организатором марша “Захистимо ураїнську землю!” выступает Всеукраинское объединение “Свобода”. Мероприятие начнется в 13:00 14 октября с митинга у памятника в парке Тараса Шевченко. Затем колонна участников проследует маршем по центру Киева.
Фото: Марш УПА 14 октября (facebook.com/SvobodaKyiv)
Активисты акции #FreeMarkiv проведут марш в поддержку воина Национальной гвардии Виталия Маркива 14 октября в 11:00 на Михайловской площади.
В День защитника организаторы мероприятия выступят с требованием законного правосудия для украинского воина, который был осужден в Италии на 24 года лишения свободы.
Маркива обвиняют в убийстве итальянского журналиста во время боевых действий поблизости Славянска Донецкой области в 2014 году. Участники марша пройдут от здания МИД Украины до посольства Италии.
В прошлом году на празднование 14 октября в центре столицы собралось более 10 тысяч активистов. Марш националистов к 76-й годовщине основания УПА прошел по бульвару Тараса Шевченко, Крещатику до Европейской площади и завершился торжественным митингом. Участники колонны скандировали лозунги, несли зажженные дымовые шашки.
Фото: Марш 14 октября в Киеве (РБК-Украина)
Не обошлось и без стычек с правоохранительными органами.
Активисты собирались пронести палатку на Майдан Незалежности, но полицейские ее отобрали. Из-за этого в начале улицы Михайловской состоялась стычка. Стороны использовали дубинки и слезоточивый газ.
Митингующие ОУН в День защитника Украины 2018 пытались снести памятник рабочим завода "Арсенал", позже они начали закидывать его яйцами. Также они закидывали яйцами памятник Ватутину в Мариинском парке.