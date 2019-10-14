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У Эрдогана заявили о невозможности остановки военной операции в Сирии

Новости » В мире    14.10.2019 - 12:24
У Эрдогана заявили о невозможности остановки военной операции в Сирии
Фото: Ибрагим Калын (byegm.gov.tr)

В Турции заявили, что не остановятся, пока не достигнут поставленных задач

Турция не намерена прекращать проведение военной операции в Сирии до тех пор, пока военные республики не достигнут поставленных задач. Об этом написал в Twitter официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Он отметил, что их не остановят угрозы санкций.

"Те, кто игнорировал гибель тысяч мирных жителей во время нападений на Мосул, Ракку и Дейр-эз-Зор, сегодня выступают с призывом прекратить операцию "Источник мира" и угрожают Турции санкциями. Мы не остановимся, пока не достигнем поставленных задач", - написал он.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции начали военную операцию в северной Сирии. Президент Турции заявил, что пытается создать "безопасную зону", очищенную от боевиков курдской милиции, которых Турция считает террористами.

Эрдоган отметил, что цель операции - разрушить зону, подконтрольную террористам, у южных границ Турции, обеспечить мир и стабильность в Сирии.

РБК-Украина сообщало, что по данным курдских сил, в результате обстрелов турецких военных на северо-востоке Сирии из тюрьмы сбежали 5 террористов ИГИЛ.

Франция намерена обезопасить своих военных в Сирии Турция не претендует на сирийские территории, - Эрдоган
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