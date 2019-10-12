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В Италии суд присяжных пояснил приговор Маркиву

Новости » Общество    12.10.2019 - 12:13
В Италии суд присяжных пояснил приговор Маркиву
Фото: Виталий Маркив (facebook.com/brtcomua)

Суд присяжных города Павии распространил мотивационную часть приговора украинскому солдату

Суд присяжных города Павии распространил мотивационную часть приговора украинскому военному Виталию Маркиву. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как известно, 12 июля его приговорили к 24 годам тюрьмы за причастность к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе 5 лет назад. Присяжные считают, что солдат Национальной гвардии Украины активно способствовал умышленному убийству иностранных журналистов на окраине оккупированного тогда боевиками Славянска.

"В засаде против журналистов Маркив принимал активное участие", - говорится в итоговой части приговора.

Судьи констатируют, что обвиняемый в тот день (24 мая 2014) на горе Карачун из своей боевой позиции видел керамическую фабрику Zeus Ceramica и имел хороший визуальный контроль железной дороги, у которой погибли итальянец-фотограф и россиянин Андрей Миронов.

"Маркив, выполняя функцию руководителя на боевой позиции, даже при отсутствии всякого намерения вооруженной атаки со стороны противника, заподозрив передвижения журналистов по направлению поезда, начал действовать, "стреляя во все, что двигалось в радиусе двух километров", и похоже, это была обычная практика совместных военных действий Национальной гвардии и войска", - пишут присяжные в тексте-мотивации приговора.

Как утверждают судьи, "сам обвиняемый подтвердил такую ​​реконструкцию фактов, когда заявил, что даже при отсутствии фазы активного противостояния и людей в форме сепаратистов, было нормальным подозрительно наблюдать за гражданскими как вероятными противниками, ведь они могли предоставить полезную информацию сепаратистам".

Таким образом, говорится в документе, используя АК74 обвиняемый участвовал в первой стрельбе против журналистов у стены фабрики Zeus Ceramica.

"Не сумев достичь цели (журналистов) с помощью автомата Калашникова, он продолжал их отслеживать через оптический прибор оружия с целью попасть по такси, чтобы помешать бегству, остановить и уничтожить субъектов (журналистов) в лесу, где они скрылись. Затем с помощью радиоустройства, которым владел Маркив, он сообщил армии координаты жертв, помогая направить огонь в их направлении. Вследствие тех выстрелов французский журналист Уильям Ругелон получил ранение в ногу, а для Роккелли и Миронова они стали смертельными", - так воссоздали ход событий присяжные судьи.

Суд присяжных Павии решился утверждать, что "Маркив выполнял явно незаконный приказ, который нарушает положения IV Женевской конвенции 1950 по защите гражданских во время войны".

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 по обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 24 мая 2014 во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск Донецкой области.

РБК-Украина сообщало, что суд в Италии отклонил ходатайство бывшего бойца Национальной гвардии Виталия Маркива и не изменил ему меру пресечения с заключения на домашний арест.

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