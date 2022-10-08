"Має бути знищений". Що говорили про Кримський міст останнім часом

Російська Федерація з 2014 року перетворювала окупований півострів на військову базу, з відкриттям Кримського мосту спростилися багато логістичних завдань. Українська сторона завжди виступала проти цього об'єкта, але лише після повномасштабного вторгнення Росії перейшла від дипломатичних нот до прямих погроз.

Олексій Данілов. Від обережного прогнозу до ультиматуму Путіну

У квітні вже після деокупації північної частини України секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов дав обережний прогноз про те, що Кримський міст, найімовірніше, буде знищено. Це просто необхідно, оскільки противник ним перекидає на півострів та південну частину України зброю, боєприпаси та особовий склад.

"Якби ми мали можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", - зазначив він.

Таким чином, уже у квітні українська сторона не виключала удари по Кримському мосту, проте тоді мова принципово йшла про те, що Збройні сили не мають у своєму розпорядженні зброї, яка здатна дістати до об'єкта. Варіанти з можливими диверсіями на офіційному рівні не обговорювалися.

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов одним із перших заговорив про знищення Кримського мосту (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ще одну заяву Данілов зробив у липні. На питання про те, коли українські сили вдарять по Кримському мосту, він відповів, що спочатку має бути поставлене відповідне військове завдання.

"Що стосується Кримського мосту чи іншої інфраструктури, повірте, все перебуває під пильним контролем. Як тільки буде необхідність, можливість і завдання - все буде зроблено і не лише щодо цього об'єкта", - говорив він з натяком на те, що удар можуть прискорити поставки необхідних західних озброєнь.

Пізніше секретар РНБО наголосив на тому, що на порядку денному стоїть демілітаризація Криму з подальшим його звільненням. Він також звернувся до місцевих колаборантів із закликом здати координати російських військових об'єктів, щоб пом'якшити собі вироки.

А у серпні Данілов наголошував, що російський президент Володимир Путін може вберегти Кримський міст лише в тому випадку, якщо по ньому будуть виведені всі окупанти. Він також назвав цей міст військовим об'єктом, оскільки агресор задіює його у перекиданні своїх сил.

"Тому цей об'єкт підлягає знищенню. У цьому немає нічого екстраординарного. Але Путін має шанс зберегти цей об'єкт, якщо він виведе війська з Криму цим мостом", - говорив він.

Генерал Дмитро Марченко про необхідний захід

Генерал-майор Дмитро Марченко, який до квітня керував обороною Миколаївської області, в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що окупований півострів звільнятимуть військовим шляхом.

"Ніхто від нього (військового шляху, - ред.) не відмовлявся. Крим - це Україна, це наша земля, там наші люди, які досі змушені сидіти в окупації. Ніхто не давав Росії права прийти, забрати шмат землі і сказати, що "це моє". Ми відвойовуватимемо Крим, так само як ми відвойовуватимемо Херсон, Луганськ і Донецьк", - підкреслив генерал.

Фото: генерал Дмитро Марченко вважає, що знищення Кримського мосту - це необхідний захід (facebook.com/dmitry.marchenko78)

Він також відповів на запитання, чи передбачає це знищення Кримського мосту.

"Так, це необхідний захід для того, щоб позбавити їх можливості поповнювати резерви та посилювати свої війська з території Росії", - говорив Марченко у серпні 2022 року.

Олексій Резніков: Крим повернуть за допомогою західної зброї

Міністр оборони не робив конкретних заяв про Кримський міст, але казав про те, що західні озброєння допоможуть повернути окупований півострів. Він також назвав Крим стратегічною військовою ціллю та відповів на запитання, чи може спроба повернути півострів військовим шляхом ще більше спровокувати Росію.

"Це не має значення. Тому що вони (росіяни, - ред.) побачать, це в Херсоні, вони побачать це в Запоріжжі, вони також побачать це в Маріуполі... Тому, що це українські землі, і Крим також українська земля, незважаючи ні на що", - підсумував він.

Фото: міністр оборони Олексій Резніков вважає Крим стратегічною ціллю (Віталій Носач/РБК-Україна)

У червні Головне управління розвідки отримало доступ до технічної документації Кримського мосту, а сьогодні його відомство іронічно відреагувало на новини про вибухи та пожежу.

"Ракетний крейсер "Москва" та Керченський міст - два сумнозвісні символи російської влади в українському Криму - впали. Що на черзі, росіяни?" - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Міноборони у Twitter.

Михайло Подоляк: міст має бути знищено

Про те, що Кримський міст має бути знищений, висловлювався і радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, цей об'єкт є законною військовою ціллю.

"Це незаконна споруда та основні ворота для постачання російської армії в Криму. Такі об'єкти мають бути знищені", - говорив він в інтерв'ю The Guardian.

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (gettyimages)

Пізніше він уточнив, що Збройні сили України зроблять все для ліквідації військових об'єктів та "незаконно збудованих мостів", тому "оксамитовий сезон на півострові буде яскравим". Причому що стосується Кримського мосту, то Подоляк припустив, що той може впасти і без воєнного впливу.

"Він може якось скластися від втоми. Адже йому буде трішки дико перевозити таку кількість людей, які тікатимуть з Криму", - зазначив він.

Сьогодні Подоляк активно коментує вибухи на Кримському мості, вважаючи, що це може бути наслідком внутрішньої боротьби між силовим та військовим крилом у Кремлі.

Що говорили на Заході

Слід зазначити, що офіційні особи на Заході не говорили конкретно про Кримський міст, але партнери вважають, що Україна має право сама вирішувати, як саме звільняти півострів і які при цьому об'єкти атакувати.

Проте американський генерал і колишній командувач сил НАТО Філіп Брідлав зазначав, що всі мости мають слабкі місця і при правильному виборі цілі Кримський може стати непридатним для експлуатації на деякий час. І в цьому сенсі атака з боку України була б виправданою.

"Кримський міст - законна ціль", - наголосив Брідлав.

Він також додав, що для удару можна використати протикорабельні ракети Harpoon.

Що говорили у Росії

Різкі заяви українських посадових осіб не залишалися поза увагою Росії. Зокрема, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков називав слова Олексія Данілова "анонсом теракту". Він додав, що російські служби забезпечують заходи безпеки на Кримському мосту, а також пообіцяв, що за такими погрозами нібито будуть перевірки та покарання.

Крім того, Пєсков заявляв, що в Кремлі поінформовані про загрози мосту, і його безпеку гарантують російські військові.

Колишній президент і заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який з початку повномасштабного вторгнення відрізняється радикальними заявами, відразу заговорив про удар у відповідь.

"Один із затятих українських начальників сказав про необхідність завдати удару по Кримському мосту. Сподіваюся, він розуміє, що буде ціллю у відповідь", - написав він у своєму Telegram, вкотре натякаючи на міфічні "центри прийняття рішень".

А міністр закордонних справ Сергій Лавров був упевнений, що українські плани зруйнувати міст зазнають краху. Пояснити наслідки удару по Кримському мосту намагався депутат Держдуми РФ Михайло Шеремет.

"Спроба атакувати Кримський міст обернеться нищівним ударом по центрах прийняття рішень у Києві, військовій інфраструктурі та каналах логістики постачання зброї. За свою провокацію київський режим отримає таку відповідь, що вже не зможе оговтатися", - говорив він.

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Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту пролунали вибухи, після чого почалася масштабна пожежа. Росіяни говорять про загибель трьох осіб, пошкоджено понад 1 кілометр залізничного полотна, у море обрушилися два прольоти автомобільного мосту. На даний момент автотранспорт ходить тільки по вцілілій стороні.

Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах припускають, що це могла бути спецоперація СБУ. Російські офіційні особи не поспішають коментувати вибухи, називаючи їх "надзвичайною подією".