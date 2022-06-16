Украинская разведка получила подробную техническую документацию Крымского моста

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины .

В ведомстве отмечают о том, что ближайшее окружение Путина заявляет о "гарантированной" безопасности "Крымского моста". Представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию.

"Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности от людей, которые не способны обеспечить сохранность технической документации стратегического объекта. В частности, речь о технической документации "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив", - говорится в сообщении ГУР.

Документ содержит подробную информацию о рельефе местности, дорожного покрытия, опоры моста, противооползневые конструкции, заезды-съезды и всю инфраструктуру комплекса.