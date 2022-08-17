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Крымский мост должен быть уничтожен, - Подоляк

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Украина, Среда 17 августа 2022 09:09
Крымский мост должен быть уничтожен, - Подоляк Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк дал понять, что Украина рассматривает Крымский мост, соединяющий оккупированный полуостров с материковой частью России, как законную военную цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление Подоляка в интервью изданию The Guardian.

"Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены", - сказал он.

Напомним, 16 августа на Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика. По мосту в обе стороны проехало 38,3 тысячи автомобилей.

Это произошло после того, как во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкойском районе детонировало хранилище боеприпасов. На военной авиабазе возле Симферополя также прозвучало несколько взрывов.

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Крымский мост
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