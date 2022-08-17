Крымский мост должен быть уничтожен, - Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк дал понять, что Украина рассматривает Крымский мост, соединяющий оккупированный полуостров с материковой частью России, как законную военную цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление Подоляка в интервью изданию The Guardian.

"Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены", - сказал он.