Крымский мост должен быть уничтожен, - Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк дал понять, что Украина рассматривает Крымский мост, соединяющий оккупированный полуостров с материковой частью России, как законную военную цель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление Подоляка в интервью изданию The Guardian.
"Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены", - сказал он.
Напомним, 16 августа на Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика. По мосту в обе стороны проехало 38,3 тысячи автомобилей.
Это произошло после того, как во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкойском районе детонировало хранилище боеприпасов. На военной авиабазе возле Симферополя также прозвучало несколько взрывов.