Украина намерена вернуть Крым с помощью западного оружия, - Резников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в интервью CNN.

"Мы собираемся освободить все наши территории, включая Крым - это стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория и мы будем двигаться шаг за шагом", - заявил Резников.

При этом глава Минобороны отметил, что первым шагом будет стабилизация ситуации на местах для предотвращения дальнейших потерь против российских сил.

Второй этап по его словам, заключается в том, чтобы вернуть российские войска на свои позиции к полномасштабному вторжению 24 февраля.

И уже только на третьем этапе сказал Резников, будут переговоры с партнерами Украины о том, как освободить территории, включая Крым,

На вопрос журналиста, может ли попытка вернуть Крым военным путем еще больше спровоцировать РФ он ответил:

"Это не имеет значения. Потому что они (россияне - ред.) увидят, это в Херсоне, они увидят это в Запорожье, они также увидят это в Мариуполе... потому, что это украинские земли, и Крым также украинская земля, несмотря ни на что", - подытожил Резников.

Напомним, как ранее допустили в украинской разведке, до конца года ВСУ могут как минимум зайти на территорию временно оккупированного полуострова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цена освобождения Крыма от российской оккупации - жизнь сотни тысяч украинцев.

Отметим, за несколько дней до начала войны против Украины Владимир Путин выразил опасение, что Киев попытается вернуть Крым силовым путем.

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