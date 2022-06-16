ru ua
Чт, 16 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина намерена вернуть Крым с помощью западного оружия, - Резников

Новина українською →
Киев, Четверг 16 июня 2022 12:32
Украина намерена вернуть Крым с помощью западного оружия, - Резников Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Оружие от союзников поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории. Включая Крым и Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в интервью CNN.

"Мы собираемся освободить все наши территории, включая Крым - это стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория и мы будем двигаться шаг за шагом", - заявил Резников.

При этом глава Минобороны отметил, что первым шагом будет стабилизация ситуации на местах для предотвращения дальнейших потерь против российских сил.

Второй этап по его словам, заключается в том, чтобы вернуть российские войска на свои позиции к полномасштабному вторжению 24 февраля.

И уже только на третьем этапе сказал Резников, будут переговоры с партнерами Украины о том, как освободить территории, включая Крым,

На вопрос журналиста, может ли попытка вернуть Крым военным путем еще больше спровоцировать РФ он ответил:

"Это не имеет значения. Потому что они (россияне - ред.) увидят, это в Херсоне, они увидят это в Запорожье, они также увидят это в Мариуполе... потому, что это украинские земли, и Крым также украинская земля, несмотря ни на что", - подытожил Резников.

Напомним, как ранее допустили в украинской разведке, до конца года ВСУ могут как минимум зайти на территорию временно оккупированного полуострова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цена освобождения Крыма от российской оккупации - жизнь сотни тысяч украинцев.

Отметим, за несколько дней до начала войны против Украины Владимир Путин выразил опасение, что Киев попытается вернуть Крым силовым путем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Крым Алексей Резников
NEWS
Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно
Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно
DAILY
Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена