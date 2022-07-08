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Крымский мост - "законная цель" для Украины, - экс-командующий НАТО

Новина українською →
Пятница 08 июля 2022 14:51
Крымский мост - "законная цель" для Украины, - экс-командующий НАТО Фото: бывший командующий силами НАТО Филип Бридлав (flickr.com/usembassymoldova)
Автор: Валерия Полищук

Украина может нанести сокрушительный удар по Кремлю, атаковав мост через Керченский пролив, соединяющий материковую Россию с Крымом.

Об этом заявил американский генерал, бывший командующий силами НАТО Филип Бридлав, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Он заявил, что все мосты имеют свои слабые места и при правильном выборе цели Керченский мост может стать непригодным для эксплуатации на некоторое время.

Генерал добавил, что атака на мост со стороны Украины была бы оправдана.

"Керченский мост - законная цель", - заявил Бридлав.

Для удара, по его мнению, можно использовать ракеты Harpoon, которые нанесут сокрушительный удар по мосту, соединяющему Керченский пролив и материковую часть РФ.

Напомним, ранее россияне усилили оборону Крымского моста новым оборудованием из-за страха, что его могут атаковать украинские военные.

Ранее стало известно, что Главное управление разведки Минобороны Украины получило подробную техническую документацию "Крымского моста".

По словам советника главы МВД Виктора Андрусива, разрушение Крымского моста является вопросом времени.

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