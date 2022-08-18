У Зеленского обещают оккупантам в Крыму "очень яркий" бархатный сезон

Вооруженные силы Украины сделает все для ликвидации военных объектов и незаконно построенных мостов в Крыму за годы оккупации. Бархатный сезон на полуострове будет ярким.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "24 канал" , об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Пододяк.

Он отметил, что Украина продолжит настаивать на добровольном демонтаже Москвой незаконно сооруженных объектов. Если враг не согласится - в ход пойдут другие средства.

Подоляк подчеркнул, что опасность для оккупантов будет только нарастать, не исключается и определенная "неприятность" с Керченским мостом.

"Что касается Керченского моста. Кажется, что это не вопрос его военного разрушения. Он может как-то сложиться от усталости. Ведь ему будет немножко дико перевозить такое количество людей, которые будут убегать из Крыма", - заявил советник главы ОПУ.

Напомним, в Белом доме допустили использование Украиной американского оружия в Крыму для самообороны.

РБК-Украина раскрывало все подробности взрывов, которые произошли 9 августа вблизи Новофедоровки, а также 16 августа в Джанкойском районе.

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