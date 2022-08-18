У Зеленского обещают оккупантам в Крыму "очень яркий" бархатный сезон
Вооруженные силы Украины сделает все для ликвидации военных объектов и незаконно построенных мостов в Крыму за годы оккупации. Бархатный сезон на полуострове будет ярким.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "24 канал", об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Пододяк.
Он отметил, что Украина продолжит настаивать на добровольном демонтаже Москвой незаконно сооруженных объектов. Если враг не согласится - в ход пойдут другие средства.
Подоляк подчеркнул, что опасность для оккупантов будет только нарастать, не исключается и определенная "неприятность" с Керченским мостом.
"Что касается Керченского моста. Кажется, что это не вопрос его военного разрушения. Он может как-то сложиться от усталости. Ведь ему будет немножко дико перевозить такое количество людей, которые будут убегать из Крыма", - заявил советник главы ОПУ.
Напомним, в Белом доме допустили использование Украиной американского оружия в Крыму для самообороны.
РБК-Украина раскрывало все подробности взрывов, которые произошли 9 августа вблизи Новофедоровки, а также 16 августа в Джанкойском районе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.