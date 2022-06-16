Лавров ответил на угрозы Украины по Крымскому мосту
Россия не сбрасывает со счетов угрозы со стороны Украины из-за Керченского моста. В то же время в Кремле уверены, что такие планы потерпят полный крах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Про Керченский мост уже кто-то из его говорящих голов, я не знаю, чем там они разговаривают, произнес угрозу про Крымский мост", - сказал он.
Лавров отметил, что у них "армия ответственная", и все эти угрозы берутся на заметку, ведь "дыма без огня не бывает".
"И я убежден, что все эти планы потерпят полный крах", - добавил министр.
Напомним, что буквально сегодня же пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что безопасность Крыма и моста гарантирована военными РФ.
Как сообщалось, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что оружие от союзников поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории, включая Крым и Донбасс.
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