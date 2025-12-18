Люди з інвалідністю зможуть отримати до 50 тисяч за переобладнання авто: що відомо

Хто з українців зможе отримати компенсацію

Українцям розповіли, що в середу, 17 грудня, уряд затвердив важливий акт, розроблений Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Він визначає механізм надання грошової компенсації за переобладнання легкових автомобілів:

особам з інвалідністю;

особам з обмеженнями повсякденного функціонування.

Виплачується вона в розмірі фактично витрачених особою коштів на переобладнання машини, але не більше як 50 000 гривень.

Повідомляється, що право на компенсацію мають особи, які не отримували компенсацію за переобладнання автомобіля за іншими бюджетними програмами.

Інший випадок - якщо з моменту такої виплати минуло понад 7 років.

Як подати заяву на компенсацію фізично та онлайн

У міністерстві розповіли, що в цілому подати заяву на компенсацію можна впродовж трьох місяців з дати реєстрації переобладнаного авто.

Таке звернення здійснюється до територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (ФСЗОІ).

Подати відповідну заяву можна у різний спосіб:

у паперовій формі - до територіальних відділень ФСЗОІ;

через електронний кабінет особи на Соціальному вебпорталі електронних послуг Мінсоцполітики;

засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг - "Дія".

Коли компенсацію можуть призначити повторно

Насамкінець громадянам повідомили, що за деяких обставин компенсація за переобладнання авто для осіб з інвалідністю може бути призначена повторно:

або у випадку втрати авто внаслідок бойових дій;

або при переобладнанні іншого авто, набутого у власність (не раніше ніж через 7 років з дати отримання попередньої компенсації).

Уточнюється, що призначення та виплата компенсації здійснюються за кошти бюджетної програми та в порядку черговості подання заяв.

"Рішення приймається територіальним відділенням ФСЗОІ після перевірки документів та даних із державних реєстрів", - підсумували у Мінсоцполітики.