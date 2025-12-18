Люди с инвалидностью смогут получить до 50 тысяч за переоборудование авто: что известно

Кабинет министров утвердил порядок компенсации за переоборудование автомобилей для лиц с инвалидностью в Украине. Ее сумма может составлять не более 50 000 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.
Украинцам рассказали, что в среду, 17 декабря, правительство утвердило важный акт, разработанный Министерством социальной политики, семьи и единства Украины.
Он определяет механизм предоставления денежной компенсации за переоборудование легковых автомобилей:
Выплачивается она в размере фактически потраченных человеком средств на переоборудование машины, но не более 50 000 гривен.
Сообщается, что право на компенсацию имеют лица, которые не получали компенсацию за переоборудование автомобиля по другим бюджетным программам.
Другой случай - если с момента такой выплаты прошло более 7 лет.
В министерстве рассказали, что в целом подать заявление на компенсацию можно в течение трех месяцев с даты регистрации переоборудованного авто.
Такое обращения осуществляется в территориальное отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью (ФСЗЛИ).
Подать соответствующее заявление можно различными способами:
В завершение гражданам сообщили, что при некоторых обстоятельствах компенсация за переоборудование авто для лиц с инвалидностью может быть назначена повторно:
Уточняется, что назначение и выплата компенсации осуществляются за средства бюджетной программы и в порядке очередности подачи заявлений.
"Решение принимается территориальным отделением ФСЗЛИ после проверки документов и данных из государственных реестров", - подытожили в Минсоцполитики.
