Люди с инвалидностью смогут получить до 50 тысяч за переоборудование авто: что известно

Кто из украинцев сможет получить компенсацию

Украинцам рассказали, что в среду, 17 декабря, правительство утвердило важный акт, разработанный Министерством социальной политики, семьи и единства Украины.

Он определяет механизм предоставления денежной компенсации за переоборудование легковых автомобилей:

лицам с инвалидностью;

лицам с ограничениями повседневного функционирования.

Выплачивается она в размере фактически потраченных человеком средств на переоборудование машины, но не более 50 000 гривен.

Сообщается, что право на компенсацию имеют лица, которые не получали компенсацию за переоборудование автомобиля по другим бюджетным программам.

Другой случай - если с момента такой выплаты прошло более 7 лет.

Как подать заявление на компенсацию физически и онлайн

В министерстве рассказали, что в целом подать заявление на компенсацию можно в течение трех месяцев с даты регистрации переоборудованного авто.

Такое обращения осуществляется в территориальное отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью (ФСЗЛИ).

Подать соответствующее заявление можно различными способами:

в бумажной форме - в территориальные отделения ФСЗЛИ;

через электронный кабинет человека на Социальном вебпортале электронных услуг Минсоцполитики;

средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг - "Дія".

Когда компенсацию могут назначить повторно

В завершение гражданам сообщили, что при некоторых обстоятельствах компенсация за переоборудование авто для лиц с инвалидностью может быть назначена повторно:

либо в случае потери авто в результате боевых действий;

либо при переоборудовании другого авто, приобретенного в собственность (не ранее чем через 7 лет с даты получения предыдущей компенсации).

Уточняется, что назначение и выплата компенсации осуществляются за средства бюджетной программы и в порядке очередности подачи заявлений.

"Решение принимается территориальным отделением ФСЗЛИ после проверки документов и данных из государственных реестров", - подытожили в Минсоцполитики.